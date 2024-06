Collesalvetti al ballottaggio, la sfida Paoli-Fredianelli

Francesco Relli, rimasto fuori dal ballottaggio per una manciata di voti con 21.61% al primo turno con Collesalvetti civica, Progetto civico, Insieme per Stagno e Guasticce

Emanuele Marcis, Cittadini in Comune per Collesalvetti, anche lui fuori per pochi voti, con 21.01% al primo turno.

E Alberto Benedetti, La sinistra di Collesalvetti, pesante anche il suo 8.29%.

Sara Paoli: “Il nostro programma si basa su valori fondamentali quali solidarietà, dell’equità e dello sviluppo sostenibile. Vogliamo migliorare i servizi pubblici, garantire un’istruzione di qualità per tutti, potenziare la sanità territoriale e promuovere il benessere sociale. Crediamo in una politica che metta al centro le persone , che sappia ascoltare le loro esigenze e che sia in grado di rispondere con azioni concrete.

Il nostro avversario di centrodestra propone un modello diverso, diametralmente opposto al nostro. Noi invece vogliamo costruire una comunità in cui nessuno venga lasciato indietro