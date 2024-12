Getting your Trinity Audio player ready...

Consorzi industriali e testo unico turismo, Schlein: “Toscana modello innovazione e sostenibilità”

Consorzi industriali e testo unico turismo, Elly Schlein, segretaria nazionale Partito Democratico: “La Toscana si conferma un modello di innovazione e sostenibilità, approvando due leggi fondamentali, quella sui consorzi di sviluppo industriale e il nuovo testo unico sul turismo. Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione e il plauso al Consiglio regionale toscano per aver raggiunto questi due importanti obiettivi partendo da idee coraggiose e lungimiranti. La legge sui consorzi di sviluppo industriale dà risposte concrete a tutte le lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro a causa delle crisi produttive e minacce di chiusure delle fabbriche, preservando non solo l’occupazione ma sostenendo l’economia dei territori”.

Poi Schlein: “Il testo unico sul turismo, invece, rappresenta un approccio serio e responsabile a un settore cruciale, quello turistico, introducendo strumenti innovativi per gestire gli effetti negativi di fenomeni come l’overtourism e le locazioni brevi. Questi due provvedimenti riflettono i valori del Partito Democratico: lavoro, sostenibilità e comunità. La Regione Toscana traccia una strada che vogliamo seguire e diffondere in tutto il Paese, trasformando ogni sfida in una nuova opportunità per le persone e i territori”.

Emiliano Fossi, deputato, segretario regionale Pd: “Quelli raggiunti dal Consiglio regionale della Toscana sono due traguardi che rivoluzionano due settori chiave dell’economia regionale e nazionale. Partendo dal lavoro, la legge sui consorzi di sviluppo industriale, nata dall’esperienza vissuta dai lavoratori della ex-Gkn che hanno costituito il collettivo di fabbrica, vuole essere uno strumento che aiuti i dipendenti di aziende e fabbriche a rischio chiusura uno strumento in più per preservare il proprio impiego e mantenere la produzione attiva, valorizzando le competenze e sostenendo l’economia territoriale e regionale. Il nuovo testo unico sul turismo, invece, affronta con serietà e responsabilità le criticità nate dall’overtourism e dalle locazioni brevi, introducendo regole chiare per governare fenomeni complessi. In un tempo in cui il turismo rischia di trasformarsi in una pressione insostenibile per le città e le comunità locali, la Toscana ha scelto di agire con coraggio, offrendo ai Comuni strumenti concreti per intervenire, definire limiti e individuare aree critiche su cui applicare misure specifiche, per ripristinare un equilibrio necessario tra turismo e residenzialità. Il Pd Toscana ha avuto un ruolo chiave nel supportare il Consiglio regionale toscano nel perseguimento di questi due obiettivi, due modelli virtuosi che auspichiamo possano essere riferimento per il resto del Paese“.

Poi Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio, provincia di Firenze, via social “Era il 9 luglio 2021. Da sindaco di Campi Bisenzio, quella data la porterò sempre dentro: quasi 500 lavoratori della GKN erano stati licenziati con una email fredda, senza preavviso, senza confronto. Ricordo la rabbia, il dolore e lo sgomento, ma davanti a quei cancelli non nacque solo una protesta, nacque un’idea. Il collettivo di fabbrica della ex Gkn, insieme ai ricercatori solidali, ha avuto il coraggio di immaginare un futuro diverso: rinnovare e rilanciare le aree produttive, trasformando la crisi in un’opportunità.

E da quell’idea prende vita la legge regionale sui consorzi di sviluppo industriale, a prima firma dei consiglieri del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e Gianni Anselmi e della consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi.

Questa legge è un passo avanti fondamentale, perché crea una collaborazione tra pubblico, privato e cooperative di lavoratori. Lavoratori che diventano protagonisti, con il supporto del consorzio, e prendono in gestione spazi produttivi rigenerati, rilanciando attività e costruendo innovazione.

Non si tratta solo di rispondere alle crisi industriali: questa legge guarda anche agli impianti dismessi, abbandonati da tempo, e li restituisce ai territori, trasformandoli in centri di lavoro sostenibile e innovativo. Un modello che punta su energie rinnovabili, mobilità alternativa e che può diventare un esempio per l’Italia.

Da quei giorni difficili del 2021 ad oggi, arriviamo ad un risultato che non appartiene solo alla politica, ma a una comunità intera che ha lottato, immaginato e costruito. Come Partito Democratico della Toscana, abbiamo creduto fino in fondo in questo percorso, perché il lavoro non è solo economia, è dignità, futuro e comunità.