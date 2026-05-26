Il centrosinistra rivendica i risultati delle urne. Lio: “Premiato il lavoro sui territori. Pronti per i ballottaggi di Arezzo e Viareggio”

Il bilancio in casa dem dopo le ultime consultazioni elettorali è all’insegna dell’ottimismo. I vertici regionali del partito rivendicano l’efficacia della propria strategia politica, premiata dai risultati ottenuti in diverse piazze toscane chiave. A farsi portavoce dell’analisi post-voto è la vicesegretaria del Partito Democratico della Toscana, Stefania Lio, la quale individua nella solidità delle intese territoriali il vero motore del successo elettorale.

“Da queste elezioni amministrative arriva un’indicazione politica chiara: quando si costruiscono coalizioni serie, radicate nei territori e capaci di leggere i bisogni concreti delle persone, gli elettori e le elettrici lo riconoscono e lo premiano”, ha esordito l’esponente dem, tracciando poi una mappa dettagliata delle affermazioni ottenute alle urne.

Tra i traguardi più rilevanti spiccano il ritorno alla guida di un capoluogo di provincia e la netta conferma in un altro centro nevralgico, oltre alle sfide ancora aperte. “Il Partito democratico esce rafforzato da questa tornata amministrativa, confermando il proprio ruolo centrale nelle comunità toscane. Già al primo turno riconquistiamo Pistoia dopo anni di governo della destra e otteniamo una vittoria ampia e netta a Prato. Siamo inoltre pienamente competitivi nei ballottaggi di Arezzo e Viareggio. A questi risultati si aggiungono affermazioni significative a Cascina, Sesto Fiorentino e Figline e Incisa Valdarno, che confermano una presenza diffusa e solida in tutta la regione”, ha spiegato Lio.

Secondo la vicesegretaria, questo scenario non è frutto di circostanze fortuite, ma la logica conseguenza di un impegno strutturato che ha coinvolto tutti i livelli del partito, inclusa la leadership del segretario regionale. “Non si tratta di un esito casuale né di un mosaico di risultati isolati, ma del frutto di un lavoro politico e amministrativo costruito nel tempo: dal Partito Democratico a livello locale e regionale, fino al segretario Emiliano Fossi, che in questi anni ha contribuito a rafforzare una rete territoriale stabile, a consolidare il dialogo con amministratori e amministratrici e a promuovere alleanze fondate su contenuti e credibilità, non su convenienze contingenti”.

Nonostante il clima positivo per i risultati incassati, i vertici toscani non nascondono la preoccupazione per un campanello d’allarme trasversale che ha caratterizzato la tornata elettorale, ovvero la disaffezione verso le urne: “Resta però un dato su cui interrogarsi con attenzione: il calo dell’affluenza segnala una partecipazione più debole alla vita democratica e deve spingere tutte le forze politiche a rendere più forte il coinvolgimento dei cittadini e più vicine le istituzioni”.

In vista dei prossimi impegni e della futura gestione dei territori conquistati o confermati, la numero due del Pd toscano ribadisce la linea operativa da seguire da qui in avanti: “Il nostro modo di lavorare resta lo stesso: ascolto, serietà amministrativa, capacità di tenere insieme sensibilità diverse attorno a obiettivi comuni e risposte concrete alle questioni che le persone affrontano ogni giorno. È da qui che nasce la fiducia. Ed è da qui che vogliamo continuare a costruire il futuro della Toscana, con serietà, coesione e spirito unitario”.