Giani a Sant’Anna di Stazzema: “Grave assenza del Governo”

Giani a Sant’Anna di Stazzema lunedì 12 agosto nel giorno dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio in cui sono stati massacrati 560 civili.

Tanti i bambini assassinati. Giornata in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il sentimento di vicinanza alla gente della cittadina lucchese.

Giani punta il dito contro il Governo Meloni: “La Toscana non dimentica la strage di Sant’Anna di Stazzema, 560 persone trucidate, tra queste 130 bambini. Quello del 2024 è un anniversario importante, ottanta anni dal massacro che fu premeditato a tavolino con la complicità di fascisti italiani che guidarono sul monte i soldati tedeschi.

Tante presenze, tante sindaci ed assessori con la fascia tricolore, tanti gonfaloni, numerose anche le associazioni e i giovani, italiani e tedeschi. Ma nessun esponente del Governo è presente nel giorno della commemorazione sullo sperone di roccia che accoglie a seicento metri di altezza il monumento sacrario che si affaccia come una terrazza sul mare della Versilia”.

Poi Giani: “Non vedo la presidente del Consiglio, non vedo ministri né sottosegretari. Sinceramente è una cosa grave e mi sarei aspettato ben altro per ricordare gli ottanta anni di San’Anna che vedono in una giornata come oggi la presenza dei sindaci, delle associazioni e dell’anima vera della Toscana. Il ministro degli Esteri ha inviato un messaggio, ma non è diverso dall’essere fisicamente presente.

“Lascia amarezza ed un profondo dispiacere questa assenza che ha segnato anche la cerimonia ieri per la liberazione di Firenze. Mi auguro che vi sia comunque consapevolezza che la nostra Repubblica nasce da qui, da Sant’Anna, dalla Resistenza e dall’opposizione al fascismo, così come da qui nasce la nostra Regione che del Comitato di liberazione toscano ha voluto riprendere il simbolo, il Pegaso. La nostra Costituzione è scolpita in quello che è successo a Sant’Anna. Chi non capisce questonon può contribuire allo sviluppo dei valori alla base del nostro sistema di convivenza civile”.

Presente anche la console della Germania. Presenti per la giunta regionale l’assessora Alessandra Nardini e l’assessore Stefano Baccelli.

“Un messaggio di pace arrivi da questo luogo così sacro. Non c’è futuro senza memoria Ricordiamoci cosa sono state le guerre, cosa hanno fatto”.

Nella commemorazione ufficiale sulla vetta che ospita il monumento sacrario, Giani interviene dopo il sindaco di Stazzema Maurizio Verona e il presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini e dopo la lettura del telegramma del presidente Mattarella, che ricorda la complicità dei fascisti locali e la grande eredità morale lasciata dai sopravvissuti, ogni anno sempre di meno. Giani ricorda l’importanza del passaggio del testimone della memoria tra le generazioni e poi cita e declama l’ode a Sant’Anna di Piero Calamandrei, “giurista, protagonista della fase Costituente che per Sant’Anna divenne poeta”: parole intrise di “quell’orgoglio e pietà che poi rimasero impresse nella nostra carta costituzionale”.