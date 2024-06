Getting your Trinity Audio player ready...

LUCIGNANO – Insediamento Consiglio Lucignano: giunta Roberta Casini tris.

Insediamento Consiglio Comunale Lucignano, e la sindaca Roberta Casini tris presenta la giunta.

Dopo aver stravinto le amministrative 2024 con il 77.73% contro Paolo Mosconi, 22.27%, la sindaca Roberta Casini presenta la sua squadra sabato 22 giugno in occasione della seduta ‘insediamento del Consiglio Comunale di Lucignano, provincia di Arezzo

Primo atto ufficiale della nuova amministrazione comunale, la nomina, da parte della prima cittadina, dei componenti della giunta.

Sindaca Casini: “Una grande squadra, composta da persone capaci e disponibili all’ascolto delle istanze dei cittadini. Un mix di esperienza e rinnovamento che sarà subito operativo per il bene della nostra comunità”.

Vicesindaco è stato confermato Juri Sicuranza, con deleghe a Lavori pubblici e Manutenzioni, Ambiente, Consorzi Stradali e Sport; nominata assessore Elena Cresti, che si occuperà di Casa, Scuola, Lavoro, Artigianato, Commercio e Attività produttive; un’altra riconferma è quella di Stefano Cresti, assessore alla Cultura e tradizioni, Turismo e Comunicazione istituzionale. Farà parte della giunta comunale lucignanese anche Michela Frasconi, nominata assessore Esterno a Bilancio, Tributi e Aziende Partecipate. Nella responsabilità della sindaca, in via residuale, tutto ciò che non è delegato, quindi competenze in materia di Urbanistica, Edilizia, Sociale, Polizia Municipale, Personale.

Nel ringraziare l’assemblea istituzionale, la sindaca Roberta Casini ha tracciato le linee guida dell’azione amministrativa a più breve termine: “Dobbiamo proseguire quanto intrapreso, in particolare sul fronte dei lavori pubblici, andando a completare i progetti legati al Pnrr, preoccuparci di curare con attenzione scuola, sanità e sociale, garantendo ai residenti un soddisfacente standard di servizi per combattere lo spopolamento dei piccoli centri come il nostro. Contemporaneamente, è necessario proseguire nell’attività di promozione del territorio e nell’organizzazione di eventi di qualità, che consentano a Lucignano di mantenere i primati ottenuti a livello di presenze turistiche e visibilità nazionale ed internazionale”.

E intanto la notte di sabato 22 giugno sarà una ‘Notte romantica dei borghi più belli d’Italia’

Club di cui fa parte Lucignano, ‘Perla della Valdichiana’, che l’estate scorsa ospitò il festival nazionale.

Programma con tanti appuntamenti per la notte romantica di Lucignano nei luoghi maggiormente simbolici ed evocativi. Al museo di Lucignano, che custodisce il prezioso reliquario ‘L’albero dell’amore’ e nella sala Don Enrico Marini. Sarà possibile visitare la mostra di pittura dell’artista Giuliano Caporali intitolata ‘Anemos’ (visitabile fino al 4 agosto).

Il rinnovato spazio del chiostro di San Francesco, riportato a nuovo splendore dopo il recente restauro, sarà impreziosita dall’installazione luminosa ‘Love lighting’: i visitatori potranno inquadrare, scattare e pubblicare con l’hashtag #lovelucignano.

La musica del ‘Quartetto Euphoria’, che, partendo proprio dal chiostro di San Francesco, animerà anche l’adiacente piazza. Formazione interamente al femminile, nata dalla vena creativa della ‘Banda Osiris’, tra i pionieri del genere comico-classico, quartetto è composto da Marna Fumarola e Suvi Valjus ai violini, Hildegard Kuen alla viola e Michela Munari al violoncello. Ad accompagnare il tutto, il gustoso dessert ‘Pensiero d’amore’.