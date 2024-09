Getting your Trinity Audio player ready...

Lega Salvini, nuove nomine in vista regionali Toscana 2025

Nuove nomine di Lega Salvini in vista delle regionali Toscana 2025. Nuove nomine annunciate da Luca Baroncini, segretario Lega Salvini Toscana con deputata Tiziana Nisini, coordinatrice dipartimenti e vice segretaria regionale Lega Salvini Toscana.

“Sulla base delle proprie professionalità, sono stati confermati alcuni incarichi e sono state prescelte nuove figure, tra cui Nicola Pieruccini per le attività produttive, Elena Meini per infrastrutture e trasporti, Gianmarco Mancini per l’autonomia, Sara Minozzi per la disabilità, Luciano Del Seppia per l’energia, Leonardo Comucci per gli esteri e le comunità straniere in Italia, Giovanna Favorito per le politiche della terza età, Mario Valgimigli per la sanità, Federico Rossi per la scuola, Giovanna Bonanno per la sicurezza e immigrazioni e Luca Salvadori per l’università.

L’attività dei dipartimenti sarà fondamentale per definire le linee guida in vista del programma Toscana 2025. Inoltre, sarà cruciale per supportare l’attività dei parlamentari, dei consiglieri regionali e di tutti gli eletti della Lega sul territorio toscano”.