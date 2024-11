Getting your Trinity Audio player ready...

Lega Salvini: “Toscana attivi fondo per spese legali vittime violenza”

Lega Salvini chiede alla Regione Toscana di attivare un fondo per sostenere il patrocinio legale in favore delle donne vittime di violenza o di atti persecutori.

Elena Meini, capogruppo Lega in Consiglio regionale della Toscana: “La violenza di genere è, infatti, sempre più dilagante ed ha nei femminicidi la sua manifestazione più devastante. I dati sono sotto gli occhi di tutti e non passa giorno, purtroppo, che le cronache non debbano registrare un atto violento contro una donna. Ritengo, quindi, doveroso che le istituzioni, come la Regione, debbano, pertanto, essere pienamente partecipi in questo contesto di assoluta gravità e quindi mi sono fatta promotrice di una mozione, in sintonia con quanto già fatto in Lombardia, Piemonte e Lazio, in cui chiediamo che pure la Toscana si attivi per prevedere un fondo per il sostegno del patrocinio legale in favore delle donne vittime di violenza o atti persecutori. Tale aiuto si concretizza tramite uno specifico supporto economico che copra le spese di assistenza legale, sia in ambito penale che in quello civile.

Un modo, a mio avviso, per far sentire concretamente vicino alle vittime l’istituzione regionale che, in sinergia con gli ordini professionali, attui pertanto un protocollo d’intesa per favorire il predetto patrocinio. Come donna, prima che come esponente politico, sono fiduciosa che tale iniziativa possa essere perseguita in modo bipartisan, poiché le istituzioni devono essere sempre in prima linea per debellare ogni forma di sopraffazione verbale o fisica”.

A Livorno Carlo Ghiozzi, consigliere comunale e responsabile provinciale del partito di Salvini: “La Lega diLivorno presenterà in tutti i Comuni della Provincia una mozione per richiedere il patrocinio legale per le donne vittime di violenza o atti persecutori e che impegna i vari sindaci “a definire, di concerto con gli ordini professionali coinvolti, un protocollo d’intesa per la realizzazione del patrocinio legale, sia in ambito penale sia civile, per le donne che hanno subito violenza o atti persecutori”.

Poi Ghiozzi: “La stessa mozione è stata presentata in Consiglio Regionale ed illustrata ad un convegno organizzato a Lucca. L’organizzazione dell’evento è stata di Rubina Baldecchi, responsabile del dipartimento pari opportunità della Lega Toscana; presenti il senatore Manfredi Potenti, coordinatore dei dipartimenti toscani del partito, il segretario regionale Luca Baroncini, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, la quale ha sottolineato l’importanza di non limitare la sensibilizzazione di questo argomento a date simboliche”.

Poi Ghiozzi: “La Lega ha sostenuto varie iniziative a favore della parità di genere e dell’uguaglianza tra uomo e donna. Da ultimo Laura Ravetto, deputata e responsabile del Dipartimento pari opportunità in quota Lega, ha promosso una proposta di legge sulla parità salariale, la quale è stata approvata all’unanimità dalla Camera. Questo si è rivelato un passo avanti per una maggiore equità professionale tra uomo e donna. Inoltre è stato introdotto l’insegnamento e l’educazione del rispetto del ruolo della donna all’interno della società, sin dalle scuole elementari, al fine di sensibilizzare sul tema”.