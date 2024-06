Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Lia Burgalassi prima sindaca di Cecina: “Fiducia nelle istituzioni”.

Lia Burgalassi prima sindaca di Cecina, Comune in provinciadi Livorno. La neo sindaca, Pd, centrosinistra, è stata proclamata dopo la vittoria 54.08% al ballottaggio con Salvatore Giangrande, centrodestra.

Proclamati anche gli eletti in Consiglio Comunale. Consiglio Comunale da cui rimangono fuori Lega Salvini Premier, 1.65%, e Forza Italia, 5.03%

La proclamazione della sindaca Lia Burgalassi dell’Ufficio centrale presieduto da Marco Sacquegna del Tribunale di Livorno. La consegna della fascia da parte di Vincenza Filippi, commissaria straordinaria che ha amministrato il Comune di Cecina dopo le dimissioni dell’ex sindaco Samuele Lippi.

Vincenza Filippi ha formulato le più vive congratulazioni e gli auspici di un proficuo lavoro alla sindaca, “per l’importante ruolo che andrà a ricoprire a beneficio della comunità di appartenenza”.

Lia Burgalassi: “Ci tengo a ringraziare il commissario straordinario Vincenza

Filippi per il lavoro svolto in questi mesi complicati, con impegno e soprattutto

equilibrio. Intendo lavorare da subito a servizio della collettività, dando concretezza al programma elettorale, che è frutto di un percorso di condivisione e partecipazione. Voglio ricreare un clima di serenità e di fiducia nelle istituzioni. Solo così riusciremo a fare grandi cose ed a realizzare davvero una Cecina di tutti”.

I complimenti dell’avversario Salvatore Giangrande: “Ho subito chiamato Lia Burgalassi per complimentarmi con lei. Ha vinto nettamente il ballottaggio ed è la nuova sindaca di Cecina. Le rivolgo il più sincero augurio di buon lavoro nell’interesse della città verso la quale entrambi nutriamo un grande amore”.

Chiara Tenerini, Forza Italia, deputata di Cecina, 180 preferenze da candidata Consiglio Comunale: “Un grazie infinito va a Salvatore Giangrande che, al netto di tutto, si è messo a disposizione della comunità senza aver nulla da guadagnare. Alla neo sindaca Lia Burgalassi faccio gli auguri di buon lavoro e mi auspico che sappia operare per il bene di Cecina”.

Tutti gli eletti in Consiglio Comunale a Cecina.

Consiglieri di maggioranza.

Partito Democratico: Roberto Gori, Elena Benedetti, Vincenzo Cerrone, Riccardo Baldanzi, Valter Dominici, Michele Grosso e Tiziana Agostini

Domenico Di Pietro, candidato sindaco non eletto.

Per la lista civica Fuori dal Comune Nicola Calzaretta.

Per la lista civica Palazzi Viva Simone Caroti.

Consiglieri di minoranza

Salvatore Giangrande, candidato sindaco non eletto.

Per la lista civica Giangrande sindaco: Luigi Valori e Gianmarco Bandini.

Per Fratelli d’Italia Mirta Merli.

I candidati sindaci Federico Pazzaglia e Federico Fulceri eletti in Consiglio Comunale in rappresentanza delle loro coalizioni.