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Marcello Comanducci nuovo sindaco di Arezzo, vittoria ampia di centrodestra su Ceccarelli: “Sono molto emozionato”

Sfiora il 56% al ballottaggio il nuovo sindaco Marcello Comanducci, davanti a Vincenzo Ceccarelli. campo largo centrosinistra. Arezzo, sindaco uscente Ghinelli, rimane al centrodestra. Comanducci: "Ora bisogna pensare a lavorare"

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CINZIA GORLA
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Marcello Comanducci nuovo sindaco di Arezzo, vittoria ampia di centrodestra su Ceccarelli:
Nella foto, il neo sindaco Marcello Comanducci (Foto Fb Fare Arezzo)
Meno di 1 ' di lettura

Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo, dove dunque si conferma il centrodestra al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Una vittoria ampia per Comanducci, che sfiora il 56%, oltre dieci punti di vantaggio davanti a Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, che dunque non riesce a recuperare lo svantaggio registrato al primo turno. 

Marcello Comanducci riceve il testimone dal sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra.

Il neo sindaco Marcello Comanducci: “Ora bisogna pensare a lavorare.  Siamo partiti con un’idea e l’abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi e apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento”.

 

 

© Riproduzione riservata

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