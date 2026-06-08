Marcello Comanducci nuovo sindaco di Arezzo, vittoria ampia di centrodestra su Ceccarelli: “Sono molto emozionato”

Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo, dove dunque si conferma il centrodestra al ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno.

Una vittoria ampia per Comanducci, che sfiora il 56%, oltre dieci punti di vantaggio davanti a Vincenzo Ceccarelli, campo largo centrosinistra, che dunque non riesce a recuperare lo svantaggio registrato al primo turno.

Marcello Comanducci riceve il testimone dal sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra.

Il neo sindaco Marcello Comanducci: “Ora bisogna pensare a lavorare. Siamo partiti con un’idea e l’abbiamo portata avanti fino in fondo senza pensare ad accordi e apparentamenti. Sono molto emozionato in questo momento”.