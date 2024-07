Province e Comuni alzano la voce sui tagli del governo: quasi 120 milioni dalla spending review

Si alza la polemica degli enti locali nei confronti dei tagli del governo. Sia l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sia l’Unione delle Province Italiane fanno i conti di quanto mancherà alle casse di Comuni e Province a causa delle decisioni di Palazzo Chigi.

La spending review prevede, secondo l’Anci, un taglio di 19,4 milioni di euro per i Comuni. ”È grave che il governo vada avanti senza il parere favorevole di Anci in Conferenza stato città – afferma il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – Noi siamo e resteremo contrari a mettere in relazione il taglio delle risorse con gli stanziamenti ottenuti dai Comuni con il Pnrr: faremo di tutto perchè la prossima legge di bilancio venga superata questa impostazione. E ci auguriamo che il governo abbia un ripensamento anche sul taglio relativi all’anno in corso”.

La preoccupazione di Gheri fa eco a quella di Alessandro Canelli, sindaco di Novara e responsabile finanza locale dell’Anci, che ha sottolineato come l’associazione si sia battuta in ogni sede per minimizzare gli effetti della spending review “e come continuerà a farlo a tutela di tutti i Comuni italiani”.

“Coi tagli richiesti dal governo, in Toscana. Dopo averci dato il Pnrr e soprattutto le sue scadenze serrate e gli anticipi di cassa che stiamo cercando di erogare per dare ossigeno alle imprese che hanno lavorato, da Roma ora dovrebbero spiegarci come tenere in piedi i bilanci con questi ulteriori milioni di tagli”. A dirlo per l’Upi è, che ha preso il posto di Nardella nel

“Già oggi dalla Toscana volano via verso lo Stato circa 110 milioni di euro per i tagli pregressi che non sono ancora stati eliminati e questo governo, solo a parole amico dei territori – prosegue Lorenzetti – non trova di meglio da fare che aggiungere altri 100 milioni di spending review che si traducono nelle nostre nove province in 4,8 milioni di euro da trovare nei risicati bilanci. E lo stesso problema, gigantesco, è presente anche nei nostri comuni”.

“Il meccanismo di riparto di questi tagli era stato stoppato prima delle elezioni per l’evidente criticità di penalizzare chi più era impegnato sul Pnrr – commenta Ruben Cheli, direttore di Upi Toscana, in contatto con le ragionerie degli enti provinciali – Inoltre, varianti e spostamenti di studenti e personale scolastico per i lavori in corso nei 97 interventi sulle scuole superiori in Toscana comporta spese aggiuntive che superano i 25 milioni di euro. Questo stop ha migliorato la situazione di partenza, ma non ha risolto i problemi. Ora ci saranno le salvaguardie di bilancio e non sappiamo ancora se tutti i conti chiuderanno con un equilibrio”.

“Sarebbe giunto il momento di fare tabula rasa con questo complicato meccanismo dei tagli e dei contributi ed eventualmente trattenere risorse sulla base di fabbisogni standard e capacità fiscali – conclude Cheli – ma evidentemente non c’è quella volontà che farebbe emergere quanto il comparto toscano resti penalizzato da anni a livello nazionale”.