12.5 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. Biffoni: “Offesa alla nostra storia e ai valori della Toscana”

A Prato 7 marzo tappa toscana mobilitazione nazionale di 'Remigrazione e riconquista', presidente Luca Marsella, portavoce CasaPound. Calamai, presidente Provincia: "Data ferita aperta: nel 1944 lavoratori pratesi in sciopero vennero arrestati da nazifascisti e deportati". Pd Toscana: "Prefettura valuti autorizzazione". Contro corteo

Politica
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. Biffoni:
(Foto Fb Remigrazione e riconquista)
3 ' di lettura

E’ polemica per il corteo annunciato il 7 marzo a Prato da ‘Remigrazione e riconquista’, presidente Luca Marsella, portavoce di CasaPound.

Tappa toscana di una manifestazione nazionale che segue la marcia a Bolzano prevista sabato 28 febbraio.

Il Comitato Remigrazione e riconquista, si legge sul sito, “nasce come iniziativa congiunta di quattro realtà fondatrici – CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS e Brescia ai Bresciani”.

Remigrazione e riconquista: “La nostra scelta per la prima manifestazione nazionale in Toscana è ricaduta su Prato, città simbolo dell’immigrazione di origine cinese e che ha visto negli anni una progressiva trasformazione in Chinatown del centro Italia”.

Anpi e Aned si appellano alla Prefettura perché non dia l’autorizzazione alla marcia a Prato. E si prepara una mobilitazione contro la manifestazione di Remigrazione e riconquista con Sudd Cobas.

Remigrazione che dunque sbarca a Prato, dopo il contestato convegno su remigrazione di scena a Livorno alla vigilia delle regionali 2025 con il generale europarlamentare Roberto Vannacci, allora ancora vicesegretario Lega Salvini.

Matteo Biffoni, Pd consigliere regionale, che di Prato è stato sindaco 2014-2024: “Il 7 marzo non è una data qualunque. È il giorno in cui, nel 1944, i lavoratori di Prato scioperarono e sfidarono il nazifascismo per la libertà dell’Italia. Migliaia di loro pagarono con arresti, deportazioni e morte quella scelta.

Oggi, promuovere un’iniziativa basata sull’esclusione e sulla “remigrazione” proprio in quella data è un’offesa alla nostra storia e ai valori della Regione Toscana.
Sostenere la ‘remigrazione’ non significa solo proporre politiche anacronistiche, ma negare quel principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione e ribadito nel nostro Statuto regionale: solidarietà, diritti inviolabili e antifascismo sono i pilastri della nostra comunità.
Non c’è spazio per narrazioni che alimentano odio e discriminazione.
Aderiamo con forza all’appello di Anpi e Aned di Prato, che hanno chiesto di mobilitarsi e auspichiamo con loro che la Prefettura non dia l’autorizzazione a una tale manifestazione in contrasto con la Costituzione italiana”.
Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato e sindaco di Montemurlo: “Esprimo la mia ferma e totale opposizione alla manifestazione “Remigrazione” annunciata per il prossimo 7 marzo.
Non è solo una questione di contenuti, che respingo con forza; è la scelta di questa data a rappresentare una ferita aperta e un’offesa intollerabile per tutto il nostro territorio.
Una memoria che non si calpesta.
Il 7 marzo non è un giorno qualunque. Per Prato, Medaglia d’argento al Valor Militare per la Resistenza, è una data importantissima. Nel 1944, proprio in quei giorni, centinaia di lavoratori pratesi e del resto della Provincia, vennero arrestati dai nazifascisti e deportati nei campi di sterminio a seguito degli scioperi. Celebrare l’esclusione proprio in questa ricorrenza è un insulto deliberato a chi ha sacrificato la vita per la nostra libertà.
Prato è accoglienza, non divisione
La nostra identità è l’esatto opposto dell’intolleranza.
Siamo cresciuti economicamente e socialmente grazie all’arrivo di cittadini da ogni parte d’Italia nel dopoguerra.
Siamo diventati un motore economico grazie all’integrazione di comunità da tutto il mondo.
Siamo, e resteremo sempre, una terra solidale e antifascista”.

Pd Toscana, segretario Emiliano Fossi: “Il 7 marzo ha un valore storico e civile profondo per il nostro Paese e per Prato: ricorda gli scioperi del 1944, una delle forme più importanti di resistenza civile e operaia contro il nazifascismo. La memoria storica non può essere piegata a narrazioni che alimentano paura, discriminazione o divisione tra le persone.

Ci associamo quindi all’appello rivolto alla Prefettura di Prato affinché valuti con estrema cautela la concessione dell’autorizzazione alla manifestazione “Remigrazione”, prevista per il 7 marzo, che rischia di ledere principi democratici condivisi e offendere la città.
E condividiamo la preoccupazione espressa dell’Anpi e dell’Aned di Prato: usare una giornata così carica di significato storico per promuovere iniziative fondate sull’esclusione e sulla contrapposizione rappresenta una grave distorsione della memoria collettiva.
Il confronto pubblico deve sempre rispettare i diritti umani, la Costituzione e i valori democratici su cui si fonda la Repubblica. Difendere la memoria significa difendere la democrazia.
Le istituzioni sono chiamate a custodire il significato autentico delle date del nostro calendario civile e a promuovere iniziative che rafforzino dialogo, memoria storica e rispetto reciproco”.
Sinistra Italiana Prato:Prato è da sempre terra di incontro: prima tra italiani provenienti da altre regioni, poi tra popoli e comunità di ogni parte del mondo. È stata ed è un motore di integrazione, lavoro e sviluppo. Non può e non deve restare a guardare.
Le idee e le tesi che stanno alla base della cosiddetta “remigrazione” ripropongono visioni divisive e identitarie che la storia ha già sconfitto. Sono concetti superati dal tempo, dai fatti e dall’esperienza concreta di comunità come la nostra, che dimostrano ogni giorno come convivenza e pluralità siano una ricchezza, non una minaccia”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.5 °
11.8 °
72 %
1kmh
75 %
Sab
14 °
Dom
17 °
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1437)ultimora (1289)sport (72)Eurofocus (45)demografica (31)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati