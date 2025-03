Risorse per la sanità, in commissione la prima variazione di bilancio regionale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Già approdata in commissione bilancio del consiglio regionale la prima variazione di bilancio.

La proposta di legge modifica, per il solo anno 2025, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 per un importo complessivo di 50 milioni di euro (derivanti dal ricorso all’indebitamento). L’atto interviene prevalentemente nel comparto sanitario, con l’obiettivo di rendere concretamente disponibili le risorse necessarie al raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio, con la previsione di 205 milioni di risorse, tra Fondo di riserva, 25 milioni; nuovo indebitamento, 50 milioni; Irpef 2025, 129 milioni.

Prevista anche un’integrazione delle risorse regionali per il trasporto pubblico locale su gomma, per un ammontare complessivo di 30 milioni di euro (17 milioni nel 2025 e 13 nel 2026) finalizzate al riequilibrio economico e finanziario del contratto Tpl-gomma. Unitamente ad ulteriori risorse, per complessivi 2.75 milioni di euro, per la progettazione di interventi di collegamento viario tra il raccordo Firenze-Siena nell’area della Valdelsa e l’area geotermica della Val di Cecina. Infine la variazione di bilancio si completa con il recupero di 0.50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, relative al finanziamento delle misure di welfare integrativo aziendale che, a seguito di una comunicazione della Ragioneria generale dello Stato, sono da considerarsi materia attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, anche in virtù delle disposizioni previste dalla legge di bilancio nazionale per l’anno 2025.

A presentare i provvedimenti Paolo Giacomelli, responsabile della direzione programmazione e bilancio, insieme a Massimiliano Mingioni, responsabile del settore dell’attività legislativa e giuridica.

Molte le richieste di approfondimento da parte dei commissari; Silvia Noferi (Movimento 5 stelle) si è soffermata sul welfare aziendale della Regione Toscana; Andrea Pieroni (Pd) sui 2.75 milioni di euro per la strada geotermica che sta appunto nel pacchetto Enel-Greenpower. Il presidente, partendo da come la manovra consenta di mettere a disposizione le risorse Irpef, ha parlato di metodologia particolare, con i bilanci delle Asl disallineati rispetto a quello della Regione, che vede però aumentare il proprio indebitamento.

“Il tema vero – ha sottolineato – è finanziare la perdita con la pressione fiscale, che va ad imputare ulteriori 200milioni allo sbilancio complessivo del 2024”. Da qui la richiesta di poter avere un quadro dettagliato su come si ripartisce il debito tra le tre Asl. Sul fronte Tpl, invece, Capecchi ha chiesto chiarimenti sui 30milioni di riequilibrio, annunciando anche di poter svolgere ulteriori approfondimenti in commissione, alla luce del contenzioso e delle offerte di Autolinee.

Sempre durante i lavori odierni, queste alcune precisazioni: le risorse assegnate al Servizio sanitario regionale (Ssr) nel corso dell’esercizio finanziario 2024 sono state pari a circa 332 milioni di euro, di cui 136 relativi al consolidato economico (Ce) Ssr 2024 e la differenza relativa Ce Ssr 2023; le risorse inerenti al Payback farmaceutico, ancora da assegnare al Ssr, sono pari a circa 106 milioni di euro e riguardano l’esercizio 2023.

Il presidente ha quindi aggiornato la discussione alla prossima settimana, per l’espressione del parere sulla prima variazione al vilancio, alla commissione competente.