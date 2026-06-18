Sanità toscana, riapre il tavolo tra Regione e sindacati: sbloccata la mobilità volontaria

Dopo mesi di stallo, riparte in Toscana il confronto istituzionale tra le organizzazioni sindacali e l’Assessorato regionale alla Salute. Le trattative, che si trovavano bloccate dallo scorso gennaio, si sono riaperte portando a un primo risultato operativo per i lavoratori: lo sblocco della mobilità volontaria del personale tra le diverse aziende sanitarie del territorio.

La ripresa del dialogo è arrivata a seguito di una fase di mobilitazione. Come reso noto dalla Cisl Funzione Pubblica Toscana, il superamento dell’impasse è stato favorito dalla dichiarazione dello stato di agitazione e dai ricorsi legali promossi in sinergia con le altre sigle firmatarie del contratto nazionale, azioni che hanno spinto l’amministrazione regionale a riattivare il tavolo di contrattazione.

L’intesa sui trasferimenti su base volontaria rappresenta l’avvio di un percorso che prevede già nuovi appuntamenti programmati. Le delegazioni torneranno a incontrarsi nelle giornate del 13 e 20 luglio per discutere ulteriori questioni ritenute prioritarie per i dipendenti della sanità. Al centro dei prossimi vertici ci saranno la definizione dei fondi contrattuali e il riconoscimento delle indennità destinate a chi opera all’interno dei reparti di Pronto Soccorso, il tutto nel perimetro delle direttive tracciate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024.

Il segretario generale della Cisl-Fp Toscana, Andrea Nerini, ha commentato positivamente il ristabilirsi delle relazioni sindacali: “Siamo soddisfatti che l’Assessorato abbia compreso l’importanza di ristabilire un confronto vero e costruttivo con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2022-2024. Solo attraverso il dialogo con chi ha la legittimazione contrattuale e rappresenta quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori è possibile individuare soluzioni efficaci e dare risposte concrete ai bisogni del personale della sanità toscana”.

Sottolineando come l’apertura sia il frutto di un pressing sindacale costante, Nerini ha ribadito l’impegno per le imminenti scadenze in agenda: “Lo sblocco della mobilità volontaria rappresenta un primo passo importante, ma continueremo con la stessa determinazione per ottenere il pieno riconoscimento delle indennità previste e la corretta gestione dei fondi contrattuali a beneficio di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del sistema sanitario regionale”.