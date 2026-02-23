Tour Lega Salvini Toscana, Crippa: “Vicinanza alle forze dell’ordine e sì referendum giustizia”

Tour Lega Salvini con gazebo in Toscana. Il partito guidato dal vicepremier Matteo Salvini in un week end nelle città toscane per il sì leghista relativo al referendum giustizia al voto 22 e 23 marzo. Sia per l’iniziativa ‘Io sto col poliziotto’.

Lega Salvini che con Andrea Crippa, deputato, responsabile Toscana del partito guidato da Matteo Salvini, ha nominato Elena Meini responsabile regionale enti locali.

Meini consigliera regionale uscente, la più votata Lega alle regionali 2025 ma esclusa dal Consiglio regionale.

Andrea Crippa domenica 22 febbraio a Livorno col senatore Manfredi Potenti: “Molte persone in tutta la Toscana si sono avvicinate con interesse ai gazebo della Lega per sottoscrivere la nostra petizione a favore delle forze dell’ordine che, sempre più spesso, rischiano, purtroppo, l’incolumità per garantirci una maggiore sicurezza. Oltre a ciò, abbiamo dialogato con i cittadini, parlando del prossimo referendum in calendario a marzo, spiegandogli le motivazioni perché voteremo convintamente sì per avere una giustizia più giusta per tutti gli italiani. Desidero, pertanto, ringraziare di cuore i nostri militanti e sostenitori che stanno permettendo e lo consentiranno anche nelle prossime settimane, la presenza di questi veri e propri punti d’ascolto che ci hanno consentito, altresì, di fare un numero rilevante di nuovi tesserati al nostro partito. D’altronde l’habitat naturale della Lega è, da sempre, il territorio ed il conseguente contatto diretto con la gente. Le varie piazze e vie toscane sono, per tutto ciò, i luoghi da noi prediletti”.

Crippa sulla nomina di Elena Meini responsabile regionale enti locali Lega: “Elena è una persona preparata, da sempre molto attenta alle dinamiche territoriali della Toscana e quindi sono certo saprà assolvere nel migliore dei modi l’importante compito affidatole. Il quotidiano contatto con le varie realtà, piccole e grandi della Regione, è, infatti, fondamentale per avere sempre il polso della situazione e comprendere le esigenze dei cittadini-così Andrea Crippa, Commissario regionale della Lega”.

Elena Meini: “Sono orgogliosa di questo ruolo. La Lega ha costruito la propria forza partendo dai Comuni, dall’ascolto delle comunità e dalla difesa concreta dei territori. È da lì che intendo riprendere il percorso, rafforzando il coordinamento tra amministratori, valorizzando le buone pratiche e dando voce alle esigenze reali di chi governa ogni giorno città e paesi della Toscana. Il mio impegno sarà quello di lavorare in pieno spirito di squadra, al fianco del segretario regionale, dei parlamentari, dei nostri eletti e di tutta la classe dirigente del movimento, per consolidare la presenza della Lega negli enti locali e costruire un’alternativa credibile al governo della sinistra in Toscana. Assicuro la massima determinazione e disponibilità, continuando, anche in questo nuovo incarico, così a dare il mio fattivo contributo ad un partito a cui sono fortemente legata da tempo, mettendo contemporaneamente a frutto gli anni d’esperienza in Consiglio regionale. Coordinare tutti i nostri amministratori è un impegno che mi onora e fin da subito mi attiverò in tal senso”