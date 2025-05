Turismo il tour di Fratelli d’Italia in Toscana: “Obiettivo rendere l’Italia prima al mondo per presenze”

FIRENZE – Numerosi tra rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo turistico toscane e fiorentine hanno partecipato questo pomeriggio all’iniziativa organizzata dal dipartimento turismo di Fratelli d’Italia Toscana presso il Grand Hotel Adriatico, spiegando i problemi e le difficoltà che riscontra il settore a Firenze e in Toscana. Ad ascoltarle esponenti nazionali e locali del partito di Giorgia Meloni: l’eurodeputato Ecr-FdI Francesco Torselli, il responsabile nazionale turismo l’onorevole Gianluca Caramanna, il capogruppo FdI in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi, il consigliere regionale FdI e vicepresidente della Commissione Sviluppo economico Sandra Bianchini, il capogruppo FdI a Palazzo Vecchio Angela Sirello, il coordinatore cittadino Jacopo Cellai e il responsabile turismo di Fratelli d’Italia in Toscana Francesco Palmigiani.

Valorizzare l’Italia con il governo Meloni, i risultati di Fratelli d’Italia per il turismo è l’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia volta a far conoscere i risultati del Governo Meloni sui territori che oggi ha fatto tappa in Toscana. È intervenuta in collegamento anche la ministra del turismo Daniela Santanché che, tra le altre cose, ha detto: “Sentiamo sempre parlare di overtourism invece noi vogliamo lanciare l’undertourism perché anche le nostre aree interne devono essere raggiunte. Pensate che di tutta la nostra superficie nazionale, quella che accoglie il turismo è solo il 4 per cento“.

“Questa campagna – ha spiegato l’onorevole Caramanna – serve a spiegare ai cittadini e alle associazioni di categoria i risultati del governo Meloni e di Fratelli d’Italia in questo settore, che noi riteniamo strategico e un motore trainante della nostra economia così come ha detto qualche giorno fa il presidente del consiglio all’assemblea di Federalberghi. Un settore trainante per il Pil, per i posti di lavoro e per tutta l’economia del nostro paese. La forza di questo ministero del turismo è quella di voler mettere in rete, a sistema, tutte le nostre bellezze, la cultura, la gastronomia, il nostro mare, la nostra montagna, le nostre colline. Fino ad oggi abbiamo visto che i risultati stanno dando ragione al nostro lavoro. L’Italia nel 2024 ha superato i 458 milioni di presenze, superando anche la Francia. Qui a Firenze sta avendo un importante impatto l’introduzione del regolamento del Cin per gli affitti brevi, uno strumento che sta già avendo i suoi effetti sul mercato sebbene avremo dei dati certi soltanto nei prossimi mesi“.

“Abbiamo voluto questo ulteriore momento di confronto con le categorie che anche questa volta hanno risposto molto bene all’iniziativa – spiegano gli organizzatori dell’evento il consigliere regionale Bianchini e il responsabile turismo Palmigiani – Pensiamo che il confronto costante con coloro che si occupano di turismo sia indispensabile per valorizzare questa risorsa e ci siamo resi disponibili ad accogliere le loro proposte da concretizzare in progetti da presentare a livello cittadino e regionale. L’azione del ministero è stata determinante a Firenze perché il ministero di Santanché è stato il primo ad intervenire sugli affitti brevi. Ringraziamo il responsabile nazionale turismo Caramanna e il ministro Santanché per il loro contributo e per tutto ciò che stanno facendo per la nostra nazione“.