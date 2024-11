25 novembre 2024 in Toscana: iniziative ed eventi sensibilizzazione per la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne‘, che la ‘Toscana delle donne‘ dedica a una serie di iniziative ed eventi di sensibilizzazione.

Con consegna del Pegaso della Regione alle donne da parte di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

Nei giorni scorsi l’inaugurazione di L’attesa’ , opera pop di colore e luce che Marco Lodola ha creato appositamente per la ‘Toscana delle donne’.

La scultura luminosa, dalle forme stilizzate e dal gusto vintage è realizzata in alluminio, alta quasi tre metri, lunga quattro.

Palazzo Strozzi Sacrati si illumina di rosso. Alle 16.30 partono le performance in piazza Duomo a Firenze. Prima in Sala Pegaso le voci del Coro ​Femina diretto da Lisa Kant, impegnato nella lotta contro la ​violenza sulle donne e di genere, darà vita a ‘Oltre il Silenzio…le Donne’ un “viaggio musicale e letterario che celebra la forza, il coraggio e la dignità delle donne, al pianoforte Daniele Madio e lettura di Gemma Storai”.

Alle 18 al Teatro della Compagnia di Firenze dove Katia Beni e Benedetta Giuntini interpretano ‘Diritti e Rovesci…ma pari!’.

Sempre lunedì 25 novembre, dalle ore 10 alle ore 17 a Cango Cantieri Goldonetta a Firenze, si svolgerà il convegno ‘Abitare il museo’. Il corpo dell’arte a cura del Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, con il sostegno della Regione Toscana, della Fondazione CR Firenze, del Comune di Firenze e del Ministero della Cultura. La sera, alle 20, il Museo di San Marco ospita Lumen Naturae, un progetto di Virgilio Sieni in relazione agli affreschi del Beato Angelico al Museo di San Marco.

Al Teatro Petrarca debutta in prima nazionale ‘Carmen: l’ultimo incontro’, protagonisti Rossella Brescia e Francesco Montanari nel ruolo di Don José, su testo di Debora Pioli con la regia di Marco Voleri. Lo spettacolo ha il patrocinio di Amnesty Internazional Italia. Spettacolo nato da un’idea di Elena Marazzita e prodotto da AidaStudioProduzioni.

Ed è preceduto dall’incontro a Firenze alle 10.30 di Elena Marazzita con Francesco Montanari insieme a Cristina Manetti, capo di Gabinetto del presidente della Regione e ideatrice de La Toscana delle Donne.

Martedì 26 novembre ‘Donne e Innovazione con i fondi europei’ a Palazzo Strozzi Sacrati.

Alle 21 al Teatro Era di Pontedera va in scena ‘Uomini si diventa. Nella mente di un femminicida’, reading con Alessio Boni e Omar Pedrini con la regia di Alessio Boni.