L’assessora Manetti: “La proposta di legge Brambilla mette a rischio il Palio di Siena”

FIRENZE – La proposta di legge 48 della Camera, presentata recentemente dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, che prevede anche il divieto dell’utilizzo degli equini nelle manifestazioni storiche “rischia di mettere seriamente in discussione non solo il Palio di Siena, ma l’intero sistema delle rievocazioni storiche che rappresentano un patrimonio culturale immateriale fondamentale per tutta la nostra Toscana”.

È quanto dichiara l’assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti “Manifestazioni come il Palio – prosegue Manetti – rappresentano l’identità collettiva di territori come Siena e sono il frutto di tradizioni secolari custodite con responsabilità e rispetto. Proprio grazie al Palio, negli anni, sono stati sviluppati protocolli di tutela dei cavalli estremamente rigorosi, con controlli sanitari costanti, verifiche preventive e una attenzione continua per garantire la sicurezza e il benessere degli animali”.

“È quindi fondamentale – aggiunge l’assessora – che ogni proposta normativa che potrebbe incidere profondamente su queste realtà nasca da un confronto serio e costruttivo con le comunità locali, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti. Non si possono assumere decisioni che riguardano il patrimonio storico e culturale dei territori senza ascoltare chi lo vive quotidianamente e lo preserva con impegno e responsabilità”.

“La tutela degli animali è un valore condiviso – conclude Manetti- ma deve procedere insieme alla salvaguardia delle tradizioni storiche, attraverso regole equilibrate, fondate sulla conoscenza, sul dialogo e sul rispetto delle identità locali”.