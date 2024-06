Getting your Trinity Audio player ready...

Granfondo del Mugello, Baronchelli starter cicloturistica.

Granfondo del Mugello, l’ex azzurro Giovan Battista Baronchelli starter della cicloturistica di scena domenica 23 giugno. Previsti mille ciclisti. Partenza dal circuito internazionale del Mugello.

Granfondo del Mugello ‘La via del latte’ con l’organizzazione di ASD Mugello Toscana Bike, con il patrocino dei Comuni toccati dal tracciato e il supporto dell’Unione montana dei Comuni del Mugello. L’evento è una cicloturistica con anche due cronoscalate cronometrate (Galliano-Panna di 5 km e 333 metri di dislivello e il Passo della Sambuca di 9 km e 630 metri di dislivello) che danno luogo alle classifiche individuali e di squadra, e varie possibilità di scelta del percorso.

Valevole anche come prova unica del Campionato nazionale Uisp di cicloturismo per società.

La Granfondo del Mugello è stata presentata in sala Affreschi di Palazzo del Pegaso a Firenze.

Col presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo il presidente ASD Mugello Toscana Bike Marco Vonci, il responsabile Ciclismo Uisp di Firenze Giovanni Buti, il sindaco di Scarperia e San Piero Ignesti che ricopre anche la carica di assessore al Turismo della Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Una delle peculiarità che rendono famosa la Granfondo del Mugello è la partenza all’interno del circuito internazionale del Mugello di Scarperia, con i ciclisti che scattano al semaforo come per le gare della MotoGp o automobilistiche e percorrono il giro all’interno del circuito, per poi immettersi sulle strade mugellane dove hanno a disposizione quattro tipi di percorsi: il lungo di 132 km e 2635 metri di dislivello, il medio da 80 km e 1494 metri di dislivello, il corto da 45 km e 427 metri di dislivello per i meno allenati, e anche il percorso gravel che porta i ciclisti anche su strade bianche e meno battute con 70 km e 700 metri di dislivello. Per tutti l’arrivo è in Piazza dei Vicari a Scarperia, dove segue il pasta party a base dei tipici tortelli mugellani e altri prodotti tipici a km zero.

A dare lo start dunque l’ex azzurro Giovan Battista Baronchelli che sabato 22 giugno alle 21.30 nella Chiesina della Compagnia in via Provinciale a San Piero a Sieve, presenta il suo libro ’12 secondi’. Si prevedono 1000 ciclisti al via, “numero chiuso che gli organizzatori adottano per non sovraccaricare la manifestazione di ulteriori presenze che potrebbero abbassare lo standard qualitativo dell’evento”.

La corsa è anche la quarta e penultima prova del Tuscany Bike Challenge, che prevede la classifica finale individuale e a squadre per coloro che hanno coperto tutte le cronoscalate facenti parte del circuito nelle precedenti prove, ovvero Granfondo del Vento a Bagni di Lucca dello scorso 25 aprile, Granfondo della Versilia a Viareggio dello scorso 12 maggio, Granfondo Edita Pucinskaite a Pistoia di domenica scorsa 16 giugno; l’ultima prova sarà invece la Granfondo Città di Livorno Memorial Alluvione 2017 del prossimo 8 settembre.

Marco Vonci presidente ASD Mugello Toscana Bike: “Una iniziativa di grande rilievo e abbiamo raggiunto il numero di oltre mille iscrizioni che era il nostro obiettivo massimo. La partenza della gara dall’autodromo diventa un’esperienza unica per tutti i partecipanti”.

Giovanni Buti, responsabile ciclismo Uisp Firenze: “Una corsa che cerca di valorizzare il territorio e il ciclismo è uno sport per tutti ed è importante includere nell’evento tutti coloro che prendono parte a questa rassegna. È una delle iniziative più partecipate e quest’anno è anche prova unica del Campionato nazionale di cicloturismo Uisp. Prevede vari tipi di percorso, dai più semplici a più agonistici, per poter includere tutte le varie categorie di ciclisti”.