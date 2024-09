Getting your Trinity Audio player ready...

Italia-Belgio di Coppa Davis, Volandri: “Fiero dei miei giocatori”.

Italia-Belgio di Coppa Davis venerdì 13 settembre a partire dalle 15 alla Unipol Arena di Bologna.

Con Arnaldi con leggera distorsione, in caso di forfait per gli azzurri guidati dal capitano toscano Filippi Volandri privi del bronzo olimpico Musetti e di Sinner è pronto al debutto Flavio Cobolli.

Diretta Sky Sport.

Azzurri guidati dal capitano livornese Filippo Volandri campioni in carica, reduci dalla vittoria 2-1 col Brasile. Domenica 15 settembre incontreranno l’Olanda che, dopo il ko contro il Belgio, giovedì 12 settembre ha battuto 2-1 il Brasile. Decisivo il punto conquistato dal doppio Koolhof/Van De Zandschulp per ribaltare il tie, iniziato con il ko di Van De Zandschulp contro Fonseca. Poi la vittoria di Griekspoor contro Monteiro

Volandri: “L’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Sono felice, fiero dei miei giocatori. Credo che avremmo meritato di vincere anche il doppio, ma la Davis dà e la Davis toglie”. Nel primo singolare, quello dei numeri due dei rispettivi team, Matteo Berrettini ha battuto Fonseca Volandri: “Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello, come è successo. E’ stato bravo a rimontare da 0-4. Gli mancano un po’ di match, ma sta bene”.

Nel secondo incontro, quello che ha dato il successo all’Italia, Arnaldi ha sconfitto Monteiro. Volandri: “Arnaldi ha fatto un’ottima partita. Secondo me c’è stato un calo di tensione quando è andato a servire per il match. Devo fare i complimenti a Monteiro, che ha fatto una prestazione super al servizio e con il diritto. Poi è ovvio che i giocatori si vedono nei momenti più importanti e Matteo è stato più giocatore, come lo è stato Berrettini rispetto a Fonseca, un ragazzo che giocherà benissimo”.

Il capitano azzurro rassicura sulle condizioni di Arnaldi, che ha sentito tirare il polpaccio destro (apparentemente dopo aver messo male la caviglia) nella parte conclusiva del match.

Nel doppio Rafael Matos e Marcelo Melo hanno sconfitto Simone Bolelli e Andrea Vavassori.