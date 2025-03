Mondiali indoor atletica 2025: Diaz e Fabbri protagonisti a Nanchino

Getting your Trinity Audio player ready...

Mondiali indoor di atletica al via a Nanchino venerdì 21 marzo. Spedizione azzurra in Cina con i toscani Leonardo Fabbri, Andy Diaz, Joao Bussotti e Idea Pieroni.

Subito in pedana nel triplo venerdì 21 marzo il neo campione europeo Andy Diaz, livornese di adozione, bronzo olimpico di Parigi, allenato da Fabrizio Donato, che nel triplo fu bronzo olimpico Londra 2012. Forfait del compagno di squadra e di podio europeo indoor in Olanda Andrea Dallavalle.

Leo Fabbri, vicecampione del mondo di Budapest 2023 e bronzo mondiale indoor Glasgow 2024, recordman italiano del peso con 22.98, sale in pedana donenica 23 marzo con il compagno azzurro Zane Weir, entrambi allenati da Paolo Dal Soglio.

Non c’è Larissa Iapichino, neo campionessa europea lungo ad Apeldoorn, Olanda

A Nanchino un altro livornese di adozione in azzurro: Joao Bussotti, al via nei 1.500 metri.

A Nanchino la lucchese Idea Pieroni, in pedana del salto in alto.

Il direttore tecnico, Antonio La Torre, ha convocato 21 atleti.

In squadra le medaglie dei recenti Euro indoor in Olanda Andy Diaz e l’altro oro Zaynab Dosso, 60 metri, autori in Olanda delle migliori prestazioni mondiali dell’anno con 17.71 e 7.01 e l’argento del lungo Mattia Furlani. Lorenzo Simonelli, ai mondiali indoor a Glasgow argento nei 60hs

In Cina anche le primatiste italiane Roberta Bruni (asta) e Sintayehu Vissa (1500), la finalista olimpica di Parigi Elisa Molinarolo (asta) e i quarti classificati degli Euroindoor 2025 Manuel Lando (alto) ed Eloisa Coiro (800). Debutta Yassin Bandaogo nei 60 metri.

Stefano Mei, presidente Fidal, campione europeo 10.000 a Stoccarda 1986: “Gli obiettivi sono sempre quelli, cercare di dare il massimo. Devo dire che i ragazzi, almeno da quando ci sono io, sono cinque stagioni che lo danno. Pertanto più di questo non posso chiedere. Credo che l’atletica italiana in queste ultime quattro stagioni abbia dimostrato che è in un continuo crescendo. I ragazzi si susseguono e c’è nuova linfa che arriva dai più giovani che cercano di scalzare i loro colleghi e compagni di squadra più grandi. Andiamo in Cina con una squadra chiaramente un po’ ridotta nei numeri per motivi di ‘compressione della stagione’, però è una squadra molto forte e credo che chi ci seguirà dalla televisione si divertirà sicuramente”.