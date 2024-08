Getting your Trinity Audio player ready...

Olimpiadi: Diana Bacosi e Gabriele Rossetti oro skeet. Esulta la Toscana.

Olimpiadi di Parigi. Diana Bacosi e Gabriele Rossetti medaglia d’oro nello skeet. E la Toscana esulta ancora per i suoi campioni.

La fantastica coppia azzurra nella finale olimpica skeet mixed team di lunedì 5 agosto ha battuto la coppia statunitense Smith e Hancock per 45-44.

Decisiva l’ultima serie in cui Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli.

Due grandissimi campioni. Diana Bacosi, 41 anni, nata a Città della Pieve, cittadina benemerita di Cetona, provincia di Siena, cittadina di cui è originaria, è campionessa olimpica di Rio 2016 e argento olimpico Tokyo 2020.

Gabriele Rossetti, 29 anni, nato a Firenze, poliziotto di Ponte Buggianese, è campione olimpico di Rio 2016. Babbo Bruno bronzo olimpico a Barcellona 1992.

E a Parigi per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti in coppia un altro grandissimo oro olimpico

La corsa per il grande abbraccio del ct toscano Andrea Benelli, oro olimpico Atene 2004.

Per l’Italia del tiro a volo è la seconda medaglia dopo l’argento di Silvana Maria Stanco nella fossa olimpica, la numero 34 della storia nel tiro a volo.

Ed è la dodicesima d’oro che spetta proprio a Gabriele Rossetti e Diana Bacosi.

a coppia azzurra formata da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti si è qualificata per la finale di Skeet ‘Mixed Team’ di Parigi 2024, con il punteggio di 149/150 nelle qualificazioni.

La sfida per l’oro è nel pomeriggio

Diana Bacosi (Città della Pieve, 13 luglio 1983) è una tiratrice a volo italiana, vincitrice della medaglia d’Oro nello skeet ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 e della medaglia d’Argento sempre nello skeet ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Stellare”, così è stata definita la campionessa italiana di tiro al volo che continua a far sognare dopo che ai Mondiali di tiro a volo di Osijek, in Croazia, che si sono svolti dal 7 all’11 ottobre 2022, Diana Bacosi, già Campionessa Olimpica nel 2016 e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokio 2020, ha vinto lo splendido oro nello Skeet, conquistando il secondo titolo iridato in carriera a livello individuale e la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024. La campionessa, originaria di Cetona, in provincia di Siena, sarà presto festeggiata nel borgo toscano, questa volta con la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Benemerita. Sarà il Sindaco Roberto Cottini a conferire l’onorificenza alla campionessa mondiale, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30, presso la Sala Ss. Annunziata (Piazza Garibaldi) a Cetona.

Gabriele Rossetti (Firenze, 7 marzo 1995) è un tiratore a volo italiano vincitore di una medaglia d’oro ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro 2016. È assistente capo della Polizia di Stato e membro del Gruppo Sportivo Fiamme Oro..

Cresciuto a Ponte Buggianese è stato introdotto al tiro a volo dal padre, il tiratore Bruno Rossetti vincitore di una medaglia di bronzo ai Giochi della XXV Olimpiade di Barcellona 1992.