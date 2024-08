Serie D, decisi i gironi: toscane divise in due raggruppamenti

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Serie D, decisi i gironi per il prossimo campionato. Le formazioni toscane sono divise in due gironi, come l’anno passato. Alcune, quelle della Toscana del nord, con le emiliano-romagnole nel girone D, le altre nel girone E con umbre, laziali e la Fezzanese che è ligure.

I gironi

Girone D

: Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione, Piacenza, Pistoiese, Prato, Progresso, Ravenna, Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tau Altopascio, Tuttocuoio, United Riccione, Zenith Prato

Girone E: Aquila Montevarchi, Fezzanese, Figline, Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Fulgens Foligno, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Orvietana, Ostia Mare, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Siena, Sporting Trestina, Terranuova Traiana

La Coppa Italia

Il 25 agosto inizia la Coppa con il turno preliminare. Queste le partite delle toscane: San Donato Tavarnelle – Siena, Sasso Marconi – Tuttocuoio, Sangiovannese – Terranuova Traiana.

L’1 settembre il primo turno con Prato – Seravezza, Follonica Gavorrano con la vincente di Sasso Marconi – Tuttocuoio, Ghiviborgo – Tau Calcio, vincente San Donato Tavarnelle/Siena con Pistoiese, Aquila Montevarchi – Figline, Poggibonsi – vincente Sangiovannese /Terranuova Traiana, vincente Livorno/Zenith Prato – Grosseto.