Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Maxi sequestro fuochi artificio ad Arezzo: operazione Guardia di Finanza

Maxi sequestro fuochi artificio ad Arezzo, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno sequestrato 363 chili di fuochi d’artificio pericolosi durante i controlli per il contrasto alla vendita abusiva di fuochi d’artificio e giochi pirici pericolosi.

I militari del Gruppo di Arezzo, illustrano in un comunicato, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale che deteneva fuochi d’artificio di vario tipo, anche di categoria F4 – “caratterizzati da elevato rischio e destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche – in maniera non idonea, non assicurando, cioè, le cautele minime previste dalla normativa in vigore e quindi potenzialmente in grado di poter provocare, in caso di innesco accidentale, ingenti danni alle persone, al fabbricato in cui insiste l’esercizio e alle abitazioni circostanti”. Pertanto gli artifizi pirotecnici individuati pari a 363 kg sono stati sequestrati e il titolare dell’attività commerciale, un cittadino cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per il reato di commercio abusivo di materie esplodenti, previsto dall’articolo 678 del Codice Penale.