In fiamme un mezzo pesante che trasportava materiale plastico: caos in FiPiLi

COLLESALVETTI – Mezzo pesante in fiamme sulla FiPiLi, paura nella mattinata di oggi (18 luglio).

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti per l’incendio del mezzo che trasportava materiale plastico compattato nei pressi della località Stagno, nel comune di Collesalvetti.

Sul posto ha operato una squadra dei vigili del fuoco con l’autobotte, con l’ausilio di personale e di mezzi provenienti dal comando di Pisa.

Per l’intervento è rimasta chiusa la corsia in direzione Firenze della FiPiLi dall’uscita di Stagno per circa per circa un chilometro.

Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.