Dove è stato girato Il Ciclone: il Casentino riapre i luoghi del film per i 30 anni

CASENTINO – Nei luoghi de Il Ciclone il Casentino celebra 30 anni di uno dei film più amati del cinema italiano degli anni Novanta. Per tutto il mese di giugno, nei weekend, il territorio si trasforma in un percorso di cineturismo dedicato alla celebre commedia di Leonardo Pieraccioni, uscita nel 1996 e diventata un successo di pubblico senza precedenti.

L’iniziativa accompagna i visitatori tra i set originali del film, girato in larga parte nella provincia di Arezzo e in particolare nella valle del Casentino, tra i borghi di Stia e Poppi, che ancora oggi conservano le atmosfere viste sul grande schermo.

Il percorso parte da Stia, con ritrovo in piazza Tanucci, luogo ricorrente nelle scene del film e ancora oggi facilmente riconoscibile. Qui si sviluppano le prime tappe del tour, tra racconti e aneddoti legati alle sequenze più note della commedia, ambientate tra piazze, bar e scorci del centro storico.

La visita prosegue verso Poppi, borgo medievale tra i più noti della Toscana, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”. Qui il cinema si intreccia con la storia e il paesaggio, con una tappa al Castello dei Conti Guidi, uno dei simboli del Casentino e punto panoramico sull’intera vallata.

Il tour non è soltanto un viaggio nei luoghi del film, ma anche un’occasione per scoprire il territorio attraverso la sua identità culturale ed enogastronomica, con momenti dedicati alla conoscenza dei prodotti e delle tradizioni locali.

Gli appuntamenti sono previsti tutti i weekend di giugno, con due partenze giornaliere alle 11 e alle 16 e una durata di circa due ore. L’esperienza è aperta a tutti e si svolge con accompagnatore, mentre gli spostamenti avvengono con mezzi propri.