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Arezzo, Comanducci presenta la giunta: “Un mix di esperienza e novità all’insegna della competenza”

Gianfrancesco Gamurrini vicesindaco. Il primo cittadino si tiene le deleghe a sicurezza, turismo e rapporti con la stampa

Politica
REDAZIONE
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La nuova giunta di Arezzo (foto Comune di Arezzo)
1 ' di lettura

AREZZO – È stata annunciata ieri (23 giugno) dal sindaco Marcello Comanducci la giunta che lo affiancherà nel corso del mandato amministrativo.

Un mix di esperienza e novità all’insegna della competenza – ha sottolineato il sindaco. Cosi come novità ci sono nelle deleghe in giunta. Ringrazio i partiti per lo sforzo compiuto, utile a permettermi di raggiungere un giusto equilibrio per comporre la squadra adatta a portare avanti e realizzare l’ambizioso programma che ci siamo prefissati. Manca Rossella Sposato che rientrerà domani ma siamo pronti a partire con entusiasmo”.

Restano in capo al sindaco le seguenti deleghe: turismo, affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale, stampa e informazione.

A Gianfrancesco Gamurrini, vicesindaco e assessore, sono conferite le deleghe nelle seguenti materie: opere pubbliche, manutenzione, mobilità e traffico, Giostra del Saracino.

Gli altri assessori sono: Alberto Merelli con finanze, bilancio, tributi, partecipate. Angiolino Piomboni: urbanistica, edilizia, patrimonio, ambiente. Natalie Dentini: cultura, politiche giovanili. Rossella Sposato: politiche sociali, personale, provveditorato, finanziamenti UE. Lucia Tanti: rapporti con il Consiglio Comunale, rapporti istituzionali, rapporti con l’università, famiglia, scuola, comparto orafo. Maria Antonietta Di Tommaso: pari opportunità, sport, tutela degli animali, politiche della longevità. Francesco Marcantoni: transizione digitale, sviluppo economico e impresa, Fiera Antiquaria e eventi, comunicazione. Federico Rossi: ciclo delle acque, immigrazione e integrazione, politiche della casa, protezione civile, frazioni e periferie, aretinità e cultura della memoria.

© Riproduzione riservata

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