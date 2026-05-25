30.2 C
Firenze
martedì 26 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Arezzo, sarà ballottaggio per la carica di sindaco: Comanducci parte in vantaggio su Ceccarelli

Il 20 per cento del civico Marco Donati sostenuto da Azione fa gola ad entrambi i contendenti e potrebbe essere decisivo

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Comune di Arezzo
Foto Comune di Arezzo
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – La partita per la guida di Arezzo non si chiude al primo turno. Mentre prosegue a ritmo serrato lo scrutinio delle 97 sezioni cittadine, i dati fin da subito, anche da exit poll e proiezioni, hanno delineato in modo incontrovertibile lo scenario del ballottaggio.

A contendersi la poltrona più alta di Palazzo Cavallo tra due settimane saranno il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, saldamente in testa con circa il 44% dei consensi, e lo sfidante del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, che si attesta intorno al 32,2%.

In questo quadro politico fortemente polarizzato, il ruolo di assoluto “ago della bilancia” per il secondo turno viene conquistato da Marco Donati. Il candidato civico, sostenuto da un terzo polo formato da Azione e da diverse liste del territorio, ha intercettato oltre il 20% delle preferenze. Saranno proprio i suoi voti, a questo punto, a risultare determinanti per spostare gli equilibri della città e decretare il futuro sindaco di Arezzo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.2 ° C
31.6 °
29.6 °
45 %
2.1kmh
0 %
Mar
32 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
28 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2443)ultimora (1244)Video Adnkronos (414)ImmediaPress (261)lavoro (125)salute (94)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati