Arezzo, sarà ballottaggio per la carica di sindaco: Comanducci parte in vantaggio su Ceccarelli

AREZZO – La partita per la guida di Arezzo non si chiude al primo turno. Mentre prosegue a ritmo serrato lo scrutinio delle 97 sezioni cittadine, i dati fin da subito, anche da exit poll e proiezioni, hanno delineato in modo incontrovertibile lo scenario del ballottaggio.

A contendersi la poltrona più alta di Palazzo Cavallo tra due settimane saranno il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, saldamente in testa con circa il 44% dei consensi, e lo sfidante del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, che si attesta intorno al 32,2%.

In questo quadro politico fortemente polarizzato, il ruolo di assoluto “ago della bilancia” per il secondo turno viene conquistato da Marco Donati. Il candidato civico, sostenuto da un terzo polo formato da Azione e da diverse liste del territorio, ha intercettato oltre il 20% delle preferenze. Saranno proprio i suoi voti, a questo punto, a risultare determinanti per spostare gli equilibri della città e decretare il futuro sindaco di Arezzo.