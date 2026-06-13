Lucignano, presentata la giunta al primo consiglio comunale

LUCIGNANO – Si è tenuto questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Lucignano il consiglio comunale d’insediamento successivo alle elezioni amministrative che hanno portato Juri Sicuranza alla guida del paese.

Nel corso della seduta il sindaco ha illustrato il programma amministrativo per il quinquennio 2026-2031, approvato all’unanimità da minoranza (capogruppo Matteo Ferracani) e maggioranza (capogruppo Caterina Perugini) e ha ufficializzato la composizione della giunta comunale, oltre alle deleghe affidate ad alcuni consiglieri comunali.

La giunta

Sindaco Juri Sicuranza, con deleghe a associazionismo, personale, lavori pubblici, urbanistica, polizia municipale

Vicesindaco Stefano Cresti: cultura e tradizioni, turismo e promozione del territorio.

Assessori Elena Cresti: politiche abitative, scuola, sociale e sport.

Michela Frasconi: bilancio, tributi e aziende partecipate.

Federico Menchetti: manutenzioni, ambiente e consorzi stradali.

Deleghe ai consiglieri comunali Viola Meacci: comunicazione.

Anna Braconi: servizi alle famiglie e al cittadino.

Simone Bossolini: attività produttive e commercio.

“Abbiamo costruito una giunta giovane e motivata, composta da persone che conoscono bene il territorio e che hanno ricevuto deleghe coerenti con le proprie competenze e i propri percorsi professionali e personali – ha dichiarato il sindaco Juri Sicuranza – A tutti gli assessori, ai consiglieri delegati e all’intero consiglio comunale rivolgo un sincero augurio di buon lavoro. Ci attendono sfide importanti, ma sono convinto che, attraverso il dialogo, la collaborazione e l’ascolto dei cittadini, riusciremo a raggiungere risultati significativi. Il nostro obiettivo è uno solo: lavorare con impegno e serietà per il bene di Lucignano, valorizzando quanto di buono è stato fatto e costruendo nuove opportunità di crescita per la nostra comunità”.

Nel presentare il programma amministrativo, il sindaco ha poi ribadito la volontà di costruire una Lucignano sempre più inclusiva, sostenibile e vicina ai cittadini, puntando su partecipazione, tutela del territorio e qualità della vita.

Tra le priorità indicate figurano il sostegno ai giovani e alle associazioni, la riqualificazione degli impianti sportivi e la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione.

Sul fronte agricolo, l’amministrazione intende rafforzare la tutela del paesaggio rurale e promuovere le produzioni d’eccellenza locali, dall’olio extravergine all’aglione della Valdichiana fino alla Chianina.

Particolare attenzione sarà riservata all’ambiente, con il completamento dell’illuminazione a Led, la realizzazione di impianti fotovoltaici, la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile e il miglioramento del sistema della raccolta differenziata. Previsti inoltre interventi per il centro storico e le frazioni, con opere di riqualificazione urbana, potenziamento della videosorveglianza e miglioramento della viabilità.

Tra gli obiettivi strategici figurano anche il rafforzamento della casa della somunità, il sostegno agli anziani e alle persone fragili, il potenziamento dei servizi scolastici e dei centri estivi, oltre alla promozione sempre più marcata della Maggiolata Lucignanese e le principali iniziative culturali e turistiche per consolidare il ruolo di Lucignano come destinazione di qualità.

Sul piano delle opere pubbliche, il programma prevede il restauro della palestra del centro storico, il rifacimento della pavimentazione interna alle mura, nuovi percorsi ciclopedonali verso le frazioni, il recupero dei giardini pubblici e interventi per migliorare collegamenti e infrastrutture, con particolare attenzione alla Strada Provinciale delle Chiese e alle aree produttive del territorio.

Con la presentazione della squadra di governo e delle principali linee programmatiche si apre ufficialmente il nuovo mandato amministrativo guidato da Juri Sicuranza.