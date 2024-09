Arezzo corsaro a Pontedera con una rete nel finale di Ogunseye

Getting your Trinity Audio player ready...

Pontedera – Arezzo 0-1PONTEDERA (3-5-2):

Tantalocchi; Gagliardi, Martinelli, Guidi; Perretta, Sala (82′ Van Ransbeeck), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini (82′ Cerretti); Italeng, Corona (67′ Ragatzu).A disposizione: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Espeche, Pietra, Benucci.Allenatore: Agostini.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Lazzarini, Gigli (75′ Gucci), Righetti; Settembrini (65′ Santoro), Mawuli, Chierico (65′ Gaddini); Pattarello (65′ Guccione), Ogunseye, Tavernelli (65′ Coccia). A disposizione: Galli, Borra, Del Fabro, Fiore, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise.

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Di Dio di Caltanissetta e Antonicelli di Milano)

RETI: 80′ Ogunseye

NOTE: Ammoniti Lazzarini, Ambrosini, Gagliardi, Italeng, Righetti

PONTEDERA – Va all’Arezzo il derby di serie C. La formazione amaranto di Troise torna ai tre punti dopo una partita equilibrata e decisa da un guizzo di bomber Ogunseye servito con precisione da Coccia nel finale.

Più gradevole il primo tempo, con occasioni da entrambe le parti e portieri protagonisti. In particolare Trombini è protagonista su Martinelli poi si salva su Sala che non trova lo specchio da agevole posizione. Dall’altra parte Tantalocchi dice no prima a Tavernelli poi a Pattarello e la prima frazione si conclude senza reti.

Secondo tempo senza grandissime emozioni e molto spezzettato anche dai cambi attuati dai due allenatori. Un episodio decide la gara con Ogunseye che legittima la sua fama di bomber e regala tre punti corsari, i primi della stagione lontano dal comunale, ai suoi.