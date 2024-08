Calcio giovanile internazionale, quattro giorni in Valdarno con il Memorial Paolo Rossi

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Calcio giovanile internazionale, appuntamento per quattro giorni ad Arezzo con il Memorial Paolo Rossi.

Sedici squadre giovanili maschili under 14, quattro squadre femminili under 17, oltre cinquecento tra giovani calciatori e calciatrici impegnati. È pronta al via la terza edizione del Memorial Paolo Rossi, torneo calcistico giovanile intitolato all’indimenticabile Pablito, che si svolgerà nella provincia di Arezzo, dal 5 all’8 settembre, in sei campi, tra Bucine, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Badia Agnano. Partecipano rappresentative giovanili di importanti squadre sia italiane che europee, unite nel ricordo di Paolo Rossi. A sfidare i campioni in carica del Milan, ci saranno Juventus, Roma, Fiorentina, Real Madrid, Porto, Slavia Praga e Fc Dac. A rappresentare le eccellenze del calcio dilettantistico italiano, invece, ci saranno Aquila Montevarchi, Sangiovannese, Terranuova Traiana, Sedriano, Pontevalleceppi, Vigor Senigallia, Castiglione del Lago e Academy Civitanovese.

La grande novità di questa edizione è l’introduzione del torneo femminile, che vedrà sfidarsi Vicenza, Chievo, Freedom e Arezzo.

“Questo Memorial è un bellissimo modo per tenere viva la memoria di un uomo e di un calciatore che ha fatto emozionare e gioire milioni di italiani – dichiara il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo – Vorrei ringraziare l’Accademia Italia Paolo Rossi. In questa edizione, il torneo diventa internazionale e per la prima volta apre anche al calcio femminile, dunque assume ancor più valore. Sono felice e orgoglioso che il Consiglio regionale possa sostenere e promuovere un’iniziativa cosi lodevole e importante, sempre nel segno del fair play, della lealtà e dell’inclusione, valori che Paolo Rossi ha sempre portato avanti e che sentiamo come nostri, da trasmettere e insegnare alle nuove generazioni a partire proprio dallo sport”.

Alla presentazione ha preso parte Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della Fondazione Paolo Rossi, nonché presidente della Divisione Serie A femminile professionistica della Figc. “Non credo che smetterò mai di sorprendimi nel constatare quanto amore c’è ogni volta che ci ritroviamo a parlare di Paolo”, ha detto in questa occasione. “Quando abbiamo cominciato con il Memorial non pensavamo di crescere così velocemente. Ma ogni volta che chiamiamo qualcuno, che sia un’istituzione o un’azienda o un club, tutti si mostrano entusiasti nel poter contribuire a ricordare il nostro Pablito. E per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che collaborando con noi ci consentono di far crescere anno dopo anno il torneo, con tutti i valori che Paolo ha sempre incarnato”.

Beppe Dossena, campione del mondo di Spagna 82, amico di Paolo Rossi, ha letto il messaggio inviato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Ha raccontato aneddoti dell’avventura mundial, della capacità di Paolo Rossi di stare nello spogliatoio, a fianco dei compagni “portando ogni giorno un sorriso e lasciando sempre fuori le difficoltà personali”. In sala, presente anche l’ex calciatore Alberto Di Chiara.

Il Memorial Paolo Rossi è un progetto cofinanziato dal consiglio regionale della Toscana, che ha contribuito con un importo di 12mila euro, quale compartecipazione economica per la realizzazione dell’iniziativa. Il contributo è inserito nell’ambito delle Celebrazioni delle personalità storiche della Toscana. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale ha ritenuto di ricordare così il calciatore Paolo Rossi, figura leggendaria del mondo del calcio, unico toscano ad oggi ad essere stato inserito nella lista dei cento giocatori più forti al mondo stilata dalla Fifa ed unico toscano ad aver vinto il Pallone d’Oro.

“Con grande piacere, presenzio alla conferenza stampa dedicata alla terza edizione del Memorial Paolo Rossi, importante appuntamento calcistico che si terrà anche quest’anno in Valdarno con la presenza di un nutrito numero di squadre giovanili italiane e per la prima volta, anche estere. E sono contento di aver contribuito con tutto l’Ufficio di presidenza, a fare in modo che Paolo Rossi fosse annoverato tra i grandi toscani – aggiunge il vicepresidente dell’assemblea regionale, Marco Casucci -Novità assoluta e molto significativa pure la partecipazione di alcune compagini femminili. Un plauso, dunque, all’Accademia Italia Paolo Rossi che organizza la kermesse calcistica e a tutti coloro che renderanno possibile questa manifestazione sportiva. La figura di Paolo Rossi rimarrà indelebile nel tempo, sia per le sue gesta sportive che per l’umanità dell’uomo. È bello che la competizione sia riservata ai giovani, magari futuri campioni che sognano di emulare i successi di Pablito. Sono, quindi, lieto che le istituzioni siano a fianco di questo progetto che mira anche a favorire la socializzazione fra i giovanissimi partecipanti. Auguro, dunque, il pieno e meritato successo di questa manifestazione sportiva che vede coinvolti centinaia di ragazzi e ragazze all’insegna di quei valori, come la lealtà, che Paolo Rossi ha sempre con forza propugnato”.

“Paolo Rossi è conosciuto in tutto il mondo e viene immediatamente associato all’Italia – scrive Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo – Per tutti noi resterà il Pablito nazionale, con le sue gesta sportive ma anche con i suoi alti valori morali. I valori di un uomo che aveva scelto di vivere nel nostro territorio. Siamo davvero entusiasti di poter patrocinare nuovamente il Memorial che lo celebra e che di anno in anno sta crescendo, raggiungendo già un livello internazionale dopo soli tre anni”.

Alla presetazione a Provincia è stata rappresentata dal vicepresidente Nicola Carini. Presenti anche i sindaci di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, di Bucine, Paolo Nannini, e di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni.

Sin dalla prima edizione è emersa la volontà di far crescere il Memorial ogni anno, farlo diventare un evento fisso annuale, mantenendo sempre la Toscana come sede di svolgimento. Si è già passati da quattro squadre e una città coinvolta (Bucine) nel 2022, a 8 squadre e due città (Bucine e Montevarchi) l’anno scorso, a 20 squadre in tutto e 5 città all’edizione di quest’anno 2024. E l’intenzione è quella di crescere ancora.

Tutte le partite dell’edizione maschile verranno trasmesse in diretta internazionale su Fifa+, saranno quindi visibili in tutto il mondo. Da quest’anno è prevista anche la diretta streaming delle partite nel canale ufficiale Youtube dell’Accademia Italia Paolo Rossi, nel canale Real Madrid Tv.