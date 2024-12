Giocherà in Eccellenza Toscana il nipote di Papa Francesco: Felipe Bergoglio alla Castiglionese

Difensore classe 2004, Felipe ha sviluppato le sue doti calcistiche nel settore giovanile del Club Social y Deportivo Lasallano in Argentina, fino alla prima squadra. Con la prima squadra è restato per l’intera stagione 2022 e per metà della successiva. Per Felipe poi, il trasferimento in Italia, dove ha firmato con il Misano in Promozione. All’inizio del campionato di quest’anno si è spostato al Trestina in serie D, prima di firmare adesso con la Castiglionese per dare man forte al progetto viola.