L’Arezzo vince di misura e su rigore contro il Legnago Salus

Getting your Trinity Audio player ready...

Arezzo – Legnago Salus 1-0AREZZO (4-3-3)

: Trombini, Lazzarini, Del Fabro (79′ Gaddini), Gigli, Coccia (46′ Righetti); Mawuli, Renzi, Chierico (65′ Santoro); Guccione (65′ Tavernelli), Ogunseye (65′ Gucci), Pattarello. A disposizione: Galli, Borra, Settembrini, Fiore, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise.

LEGNAGO SALUS (3-5-2): Toniolo, Viero (75′ Ibrahim), Svidercoschi, Demirovic (46′ Bombagi), Rossi (75′ Palazzino), Ruggeri, Muteba, Noce (90′ Basso Ricci), Ampollini, D’Amore, Franzolini. A disposizione: Rigon, Berto, Travaglini, Toma, Tonica, Maset, Ballani, Malumansoko. Allenatore: Gastaldello.

ARBITRO: Mazzoni di Prato (Caldarola di Asti e Martone di Monza)

MARCATORI: 90′ rig. Pattarello

NOTE: Ammoniti Ampollini, Toniolo, Ogunseye

AREZZO – Un calcio di rigore all’ultimo minuto regala i tre punti all’Arezzo al Comunale nell’anticipo del venerdì del girone B di serie C.

Una partita che si è svolta come si aspettava l’allenatore degli amaranto Emanuele Troise alla vigilia, con gli ospiti, ultimi in classifica, chiusi nella loro metà campo secondo il principio del prima non prenderle e ‘arezzo che prova a trovare soluzioni buone dalle parti di Toniolo.

Nel primo tempo è Guccione ad avere due buone occasioni per battere Toniolo, ma è Trombini a dire no a Svidercoschi nell’occasione migliore degli ospiti. Dall’altra parte il portiere del Legnago è chiamato al miracolo su conclusione di Ogunseye.

Nella ripresa rimane una partita bloccata e Trroise con un triplo cambia, inserento Santoro, Tavernelli e Gucci prova a cambiare l’assetto. Solo nel finale l’occasione che cambia il match: un cross di Righettiviene toccato di mano da Ruggeri e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetta va Pattarello che non sbaglia. Stavolta, rispetto a Pineto, il suo tiro vale tre punti. E il ritorno del sorriso in casa amaranto.