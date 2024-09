Pianese ed Arezzo finiscono ko in casa nel settimo turno di serie C

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Una brutta domenica per le toscane di serie C.

Arrivano due sconfitte interne. La Pianese gioca alla pari con il Sestri Levante ma alla fine deve cedere per un gol di Parravicini. Nel finale l’espulsione di Podda fa aumentare il forcing dei locali, nel recupero anche gli amiatini restano in dieci per l’espulsione di Da Pozzo.

Perde la battaglia anche l’Arezzo sotto i colpi di una Ternana sprint con le reti di Cianci e Cicerelli. Tavernelli riapre la gara a fine primo tempo ma nella ripresa il risultato non cambia.

La gara di Arezzo è stata caratterizzata dagli scontri prima del match fra tifosi aretini e ternani.

Pianese – Sestri Levante 0-1

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti (65′ Colombo); Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli (54′ Da Pozzo); Mastropietro, Falleni; Mignani (65′ Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali Alessandro, Reali Stefano, Papini, Spinosa, Indragoli, Barbetti. Allenatore: Prosperi.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Pane, Valentini, Furno; Podda, Nunziatini, Raggio Garibaldi (53′ Giorno), Conti, Montebugnoli; Clemenza (73′ Nenci), Parravicini (95′ Pavanello). A disposizione: Sias, Fusco, Brunet, Durmush, De Felice, Oneto, Rosetti, Brugugnone, Primasso. Allenatore: Scotto.

RETE: 13’ st Parravicini

ARBITRO: Pizzi della sezione di Bergamo (Bosco – Manzini)

NOTE: Espulsi: all’80’ Podda e al 95′ Da Pozzo per doppia ammonizione. Ammoniti: Clemenza, Raggio Garibaldi, Montebugnoli per interventi fallosi

Arezzo – Ternana 1-2

AREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Del Fabro (62′ Santoro), Righetti, Coccia; Renzi, Mawuli (62′ Pattarello), Chierico; Guccione (77′ Gucci), Ogunseye (69′ Gaddini), Tavernelli. A disposizione: Galli, Borra, Settembrini, Fiore, Gigli, Chiosa, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (69′ Maestrelli), Loiacono, Capuano , Tito; De Boer, Corradini (55′ Donati); Romeo, Curcio (69′ Carboni), Cicerelli (84′ Ferrante); Cianci (84′ Donnarumma). A disposizione: Vitali, Martella, Patané, Mattheus. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Leone di Barletta (Pandolfo – Romaniello)

RETI: 1′ Cianci, 14′ Cicerelli, 46′ Tavernelli

NOTE: Ammoniti Loiacono e Capuano, Mawuli, Del Fabro, Coccia e Pattarello