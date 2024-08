Serie C, esordio casalingo per la Lucchese e il Pontedera

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Una incognita e una (quasi) certezza. Si aprirà con due gare in anticipo al venerdì (30 agosto) il secondo turno di campionato di serie C.

L’incognita è rappresentata dalla Lucchese, reduce da uno 0-0 sul campo del Pineto nella giornata di esordio, che attende per la ‘prima’ al Porta Elisa il Gubbio. Il tecnico Giorgio Gorgone, alla vigilia del match, ha provato ad infondere fiducia all’ambiente con l’ausilio di capitan Tumbarello. Ma sull’ambiente pesa, come un macigno, un mercato non certo entusiasmante e che nell’ultima giornata di trattative potrebbe coincidere con la partenza dell’attaccante Magnaghi, due anni fa capocannoniere del girone B a Pontedera, ma con le polveri bagnate in rossonero. Gorgone spera ancora in importanti rinforzi, ma non si tira indietro e promette gare con il coltello fra i denti in ogni campo, a partire dalla gara del 30 agosto alle 20,45 con il Gubbio.

Diverso scenario in casa Pontedera. La partita vinta con una clamorosa rimonta sul campo del Legnago ha risvegliato antichi entusiasmi anche nella tifoseria. Contro la Ternana nel match in notturna del venerdì l’undici di Agostini vorrà confermare le proprie qualità anche se non sarà facile contro una squadra che cerca immediato riscatto non solo dopo la retrocessione dalla B, ma anche dalla prima in categoria inferiore con ko in casa contro il Pescara. Mister Abate ha predicato sacrificio e grinta. Si vedrà quale sarà l’esito dell’appello in casa rossoverde.

Per le toscane il turno si chiude lunedì: sempre in notturna la Pianese fa visita all’Ascoli e l’Arezzo gioca sul campo della Vis Pesaro, già battuto nel primo turno di Coppa Italia di categoria.