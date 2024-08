Serie C, l’Arezzo bagna con un successo la prima di campionato

Getting your Trinity Audio player ready...

Arezzo – Campobasso 1-0AREZZO:

Trombini; Montini, Del Fabro, Renzi (53′ Settembrini), Coccia (85′ Righetti); Catanese (46’ Gaddini), Gigli, Mawuli; Gucci (53′ Iori), Guccione (80′ Fiore), Pattarello.

A disposizione: Galli, Borra, Lazzarini, Armini, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise

CAMPOBASSO: Guadagno; Bosisio, Mondonico, Celesia; Pierno (70′ Morelli), Prezioso (70′ Maldonado), D’Angelo (70′ Serra), Haveri; R. Forte (53′ Calabrese), Di Nardo, Faggioli (74′ Scorza). A disposizione: Forte, Spalluto, Lombari, Barbato. Allenatore De Simone (Braglia squalificato)

ARBITRO: Migliorini di Verona (Macchi di Gallarate e Daghetta di Lecco)

RETI: 26’ st Iori

NOTE: Espulso Mondonico al 24′. Ammoniti Prezioso, Bosisio, Guccione, Renzi, Righetti.

AREZZO – L’Arezzo bagna con una vittoria anche l’esordio in campionato. Gli amaranto di Troise non falliscono l’appuntamento al Comunale con la neopromossa Campobasso, ma non è stata una passeggiata.

Gli ospiti, ben messi in campo da mister Braglia, squalificato e in tribuna, reggono il colpo nel primo tempo ed hanno anche con Di Nardo la migliore occasione per passare. Dopo una rete annullata a Guccione per fuorigioco la svolta del match con l’espulsione di Mondonico al 24′ per gli ospiti.

L’Arezzo avanza il baricentro ma non sfonda. Nella ripresa Iori cala le carte Iori e Settembrini a metà tempo ed è proprio Iori, come l’anno scorso, a realizzare il primo gol in campionato e la rete del vantaggio, complice un errore del portiere Guadagno. Il Campobasso non ha la forza di reagire e i tre punti restano in casa amaranto.