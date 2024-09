Serie C, l’Arezzo vuole invertire la tendenza in casa contro il Legnago Salus

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – L’Arezzo ritorna fra le mura amiche per la quarta di campionato con il fanalino di coda Legnago Salus (13 settembre alle 20.45) ed è chiamato ad un pronto riscatto dopo due trasferte negative con Vis Pesaro e Pineto.

L’avvio di stagione con sole vittorie, fra Coppa e campionato, è purtroppo solo un lontano ricordo. Anche lo stesso mister, Emanuele Troise, chiede ai suoi uno scatto di orgoglio.

“Sono state due partite simili nel punteggio quelle con Vis Pesaro e Pineto – prosegue – ma è anche vero che a Pineto l’andamento è stato diverso. Simile l’approccio, con i primi 20-25 minuti in cui siamo stati padroni del campo, ma rispetto a Pesaro abbiamo cercato di riprendere la partita. Di simile fra le due partite c’è stato l’inizio del secondo tempo, in cui siamo usciti non performanti in quella che doveva essere la ripresa del risultato. A Pineto, paradossalmente, nel momento migliore abbiamo subito il secondo gol”.

“Dobbiamo fare di più sotto tutti gli aspetti – esorta l’allenatore – offensivo e difensivo. Lo dice anche la statistica: in due partite abbiamo fatto un solo gol su calcio di rigore e contiamo su sei gol presi, bisogna fare molto di più”.

L’infermeria è ancora parzialmente piena, con problemi soprattutto in difesa. Montini è ancora fermo per una brutta broncopolmonite e dovrebbe ripartire la settimana prossima con gli allenamenti. Chiosa ha iniziato un lavoro graduale e potrebbe essere disponibile dalla gara con Pontedera. Ancora assente Damiani.

“Mi aspetto – ammette Troise – che il rendimento dei difensori si alzi. Non penso di stravolgere l’assetto del comparto, pur in un momento di difficoltà per le assenze di Chiosa e di Montini. Per il resto spero di poter introdurre in questa gara Santoro, che non ha ancora giocato e sta crescedo notevolmente anche dal punto di vista della condizione fisica mentre Ogunseye, Tavernelli, Chierico e Righetti potranno avere molti minuti in più a disposizione e in prospettiva sono in grado di aumentare qualità e rendimento della squadra, ma ci vuole il tempo dovuto”.

Troise tiene alta la soglia di attenzione per la gara con l’ultima della classe: “L’insidia – dice – è dietro l’angolo, se affronto una squadra senza attenzione e considerando la classifica. Loro arriveranno qui proprio per invertire la tendenza e per lasciarci pochi spazi, mettendo dieci persone dietro la linea della palla”.