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Fiamme in un edificio abbandonato a Empoli, notte di superlavoro per i vigili del fuoco

Complesse operazioni di spegnimento, che si sono concluse all'alba con lo smassamento del materiale presente all’interno

Cronaca
REDAZIONE
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Fiamme in un edificio abbandonato a Empoli, notte di superlavoro per i vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
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EMPOLI – I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti alle 23,40 di ieri sera (4 maggio) nel comune di Empoli, in via Salaiola, per un incendio all’interno di un edificio abbandonato composto da tre piani fuori terra.

Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno operato nelle complesse operazioni di spegnimento, che si sono concluse con lo smassamento del materiale presente all’interno dell’edificio frequentato da persone senza fissa dimora, intorno alle 5,30.

A scopo precauzionale era presente anche un equipaggio sanitario ma non ci sono stati feriti o intossicati.

© Riproduzione riservata

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