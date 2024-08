Semina il panico e aggredisce una paziente al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Nuova aggressione in ospedale. Questa volta è accaduto al San Giuseppe di Empoli dove un paziente, arrivato in pronto soccorso e poi ricoverato in psichiatria, ha seminato il panico e aggredito una ragazza ricoverata nello stesso reparto prima che le guardie giurate e le forze dell’ordine riuscissero a riportare la situazione alla normalità.

A raccontare l’episodio è David Nucci, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia: “Ancora una volta assistiamo a un caso di violenza all’interno di una struttura sanitaria. In questo caso ad andarci di mezzo non è stato, come spesso succede, un membro del personale sanitario ma una paziente dello stesso ospedale. La situazione sta diventando invivibile. Quanto ancora dovremo attendere prima che si intensifichino i controlli e gli ospedali tornino a essere luoghi sicuri?”.

“Purtroppo assistiamo con sempre maggiore frequenza a episodi del genere, che vedono coinvolto anche e soprattutto il personale sanitario, sempre più spesso oggetto di aggressioni verbali e non solo – prosegue Nucci – È un problema che cresce in maniera inversamente proporzionale alle strategie messe in atto per la sua risoluzione; anzi all’ospedale di Empoli da qualche tempo si parla addirittura di ridurre il numero delle guardie giurate presenti”.

“Quello che va fatto – conclude – è esattamente l’opposto: rafforzare i sistemi di sicurezza, attivare linee di intervento dedicate e intensificare i controlli negli ospedali, in sinergia con le forze dell’ordine. L’obiettivo di tutti dev’essere quello di rendere questi ambienti più sicuri per chi vi lavora e vi passa gran parte del proprio tempo ma anche per i cittadini che li frequentano e la cui sicurezza deve essere una priorità”.