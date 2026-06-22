Empoli Jazz Festival, cinque serate di grandi nomi nel cuore della città

EMPOLI – Presentata ufficialmente la diciottesima edizione dell’Empoli Jazz Festival 2026, la storica rassegna musicale che dal 28 giugno al 28 luglio animerà la città con cinque grandi appuntamenti concertistici. L’evento, curato dall’associazione Empoli Jazz con la direzione artistica di Filippo d’Urzo, vede la conferma di Lapi Gelatine come partner principale e si avvale del sostegno del Comune, della Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del ministero della cultura. L’intera manifestazione di quest’anno è interamente dedicata alla memoria di Sonny Rollins, leggenda mondiale della musica jazz scomparsa il 25 maggio scorso.

Le esibizioni si alterneranno tra due palcoscenici suggestivi: il giardino del Torrione di Santa Brigida e la centralissima piazza Farinata degli Uberti. Il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore alla cultura Matteo Bensi hanno sottolineato l’importanza del festival come modello di collaborazione culturale e attrazione per gli spettatori di tutta la Toscana. Anche Tommaso Lapi, amministratore delegato dell’azienda partner, ha ribadito il valore sociale e di aggregazione della rassegna per il territorio empolese.

L’apertura del cartellone è prevista per domenica 28 giugno nel giardino del Torrione di Santa Brigida con il concerto gratuito del quartetto guidato dal pianista Daniele Gorgone, che vedrà la partecipazione straordinaria del sassofonista Max Ionata. Si proseguirà venerdì 3 luglio, sempre al Torrione e a ingresso libero, con la cantante Beatrice Arrigoni che presenterà Terrestre, un progetto focalizzato sulle nuove generazioni musicali con brani originali in lingua italiana.

Il festival si sposterà poi in piazza Farinata degli Uberti lunedì 20 luglio per l’atteso concerto di Sergio Cammariere. Il cantautore e pianista, accompagnato dalla sua storica band e dalla violoncellista Giovanna Famulari, porterà sul palco le atmosfere del tour intitolato La pioggia che non cade mai. La serata sarà aperta dall’esibizione internazionale del Daniel Karlsson Trio, formazione di rilievo del panorama strumentale scandinavo.

Lunedì 27 luglio la stessa piazza ospiterà Peppe Barra con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori nello spettacolo Napoli, l’anima e il suono, un viaggio teatrale e musicale nella tradizione partenopea. Il gran finale della rassegna si terrà martedì 28 luglio nuovamente al Torrione con la sezione sussidiaria Empoli Jazz Off, che vedrà protagonista il bluesman Andrea ‘Lupo’ Lupi insieme al gruppo The Troubadours e al polistrumentista Nico Gori come ospite speciale.