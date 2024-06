Empoli al ballottaggio: sfida tutta a sinistra Mantellassi-Masi

Primo ballottaggio nella storia per il successore di Brenda Barnini. Mantellassi, coalizione con Pd, 49.57%: "Empoli ci chiede più giorni di confronto" Masi, coalizione con M5S, 19.27%: "Stavolta il vero voto è per cambiamento". Out Campinoti, centrodestra. Al voto 23 e 24 giugno