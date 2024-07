Verso il nuovo stadio a Empoli: chieste garanzie per il futuro del mercato

EMPOLI – Prosegue la tabella di marcia della presentazione del progetto del nuovo stadio dell’Empoli alla città.

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 25 luglio una riunione tra l’amministrazione comunale di Empoli, rappresentata dal sindaco Alessio Mantellassi e dall’assessore al commercio Adolfo Bellucci, in merito alle richieste delle associazioni di categoria legate al project presentato dall’Empoli Fc per la ristrutturazione dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Le richieste in particolare vertevano sul mercato che da anni ha la sua sede nel quartiere, da via Bisarnella fino a via delle Olimpiadi e via della Maratona.

L”Avevo detto sin dal primo giorno di presentazione di questo progetto – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – che mi sarei fatto garante a nome di tutti i cittadini di un processo partecipativo che veda rappresentate tutte le istanze. Così è stato, la riunione con le associazioni di categoria è stato un buon passo avanti per definire le priorità di un pezzo importante del commercio locale, quello formato dagli ambulanti. Il progetto del nuovo stadio è una partita importantissima per la città, un’occasione che ci ha visto pronti e preparati ad affrontare le criticità e i passi avanti. Saremo trasparenti: Non è una sfida facile ma stiamo lavorando con tenacia affinché questo obiettivo diventi una grande opportunità di sviluppo per l’intera città”.

La seconda è quella della condivisione di un cronoprogramma dei lavori da parte dell’Empoli Fc e delle ditte incaricate della costruzione per poter monitorare e limitare al minimo i disagi per il mercato del giovedì e per i mercati straordinari.

Ieri, 27 luglio, il sindaco Alessio Mantellassi ha incontrato le societàrappresentanti del

La situazione della Maratona non vedrà lavori di ristrutturazione come per le curve e la tribuna. Quella che vedrà più cambiamenti sarà la società di atletica, che non avrà più la pista allo stadio. La buona notizia riguarda la firma del contratto per il nuovo impianto di atletica in via Sanzio, avvenuta ieri.

Nell’incontro è emersa la volontà delle società citate e dell’amministrazione di mantenerle nel sotto Maratona, volontà che l’amministrazione porterà nella Conferenza dei Servizi.

“Dopo l’incontro con il mondo del commercio, quello dedicato alle attività sportive era fondamentale prima di partire con l’incontro pubblico del 30 luglio all’Avis di Serravalle – commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. A loro ho detto La vostra esistenza all’interno della Maratona è essenziale e produce un ritorno alla collettività. Abbiamo ascoltato le richieste di tutti, come detto non ho voluto lasciare nessuno in solitudine. È stato un incontro collaborativo che ha chiarito molti aspetti del percorso amministrativo”.