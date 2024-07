Caputo ed Ekong per il 2-0 dell’Empoli nel test contro lo Spezia

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Spezia 2-0

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Ismajli (61′ Marianucci), Walukievicz (47′ Guarino), Viti (70′ Angori); Gyasi (73′ Donati), Haas (61′ Ignacchiti), Henderson (61′ Degli Innocenti), Pezzella (61′ Cacace); Fazzini (61′ Stojanovic), Esposito (52′ Ekong); Caputo (61′ Popov). A disposizione: Seghetti, Chiorra, Tosto. All. D’Aversa.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi (46′ Sarr); Mateju (46′ Wisniewski), Hristov (46′ Muhl), Bertola (46′ Giorgeschi); Vignali (46′ Candelari), Cassata (46′ S.Esposito), Nagy, (46′ Di Serio) Bandinelli (46′ Aurelio), Reca; Falcinelli (46’Verde), Soleri (42′ F.Esposito). A disposizione: Mosti, Benvenuto, Corradini. All. D’Angelo

ARBITRO: Prontera di Bologna (Bitonti/Arace)

MARCATORI: 50′ Caputo, 60′ Ekong

AMMONITI: 28′ Esposito, Bertola

EMPOLI – Carichi di lavoro pesanti nelle gambe dei ragazzi ma dal test contro lo Spezia arrivano ottime indicazioni per mister D’Aversa. La formazione di serie B è già uno sparring partner probante in vista dei primi impegni ufficiali e il risultato, seppur conti poco, appare confortante.

Decidono i gol di Ciccio Caputo ed Emmanuel Ekong nell’ultima amichevole del ritiro in Trentino-Alto Adige degli azzurri. La vittoria dei ragazzi di Roberto D’Aversa si concretizza nella seconda parte di gara quando l’Empoli parte forte e la sblocca con il lob di Caputo per poi passare al raddoppio con Ekong, tutto in dieci minuti.

Mister D’Aversa sceglie Mattia Viti, alla sua prima gara dal ritorno in azzurro, e Sebastiano Esposito dall’inizio del match, utile al gruppo per alzare minutaggio e intesa.

L’Empoli parte bene, cerca fin da subito di essere propositivo e di fare la gara imponendo il proprio palleggio. Ci prova in un paio di circostanze proprio Esposito senza fortuna. Si va al cooling-break. Ripartenza nel segno dell’equilibrio. Al 39′ brutto scontro aereo tra Walukievicz e Soleri. Saranno entrambi sostituti: dentro Guarino per l’Empoli e Francesco Esposito per lo Spezia. Si va al riposo sullo 0-0.

Gara che si sblocca al 50′ quando gli azzurri aggrediscono alto, Henderson manda in verticale per Caputo che in area di rigore fa uno 1-0 con un delizioso colpo sotto. Gran gol di Ciccio, freddo e qualitativo davanti a Sarr. Buono l’approccio in questa ripresa per gli azzurri, che potrebbero anche raddoppiare: attacca la profondità Ekong servito da Caputo, l’attaccante svedese è bravo ad incrociare con il sinistro ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 59′ gli azzurri sfiorano di nuovo il secondo gol: azione costruita dal basso con Ekong che si accentra e scarica per Fazzini, nel corridoio per Caputo che davanti a Sarr allarga troppo la sua conclusione.

Gol soltanto rimandato al 61′ quando Ekong fa centro da posizione, stavolta, giudicata regolare. Azzurri avanti di due e nel complesso in controllo della sfida. Mister D’Aversa concede minuti ad Ignacchiti, Popov e Donati per una squadra sempre più giovane.

Lo Spezia si fa vedere al 79′ quando Vasquez si oppone in angolo su un tiro mancino di Verde. Dall’altra parte l’Empoli sfonda bene a destra, cross di Donati respinto, arriva Stojanovic che costringe Sarr alla parata in angolo. L’Empoli si propone con buona continuità. Ci prova nuovamente Stojanovic da fuori area, soluzione larga. Il test si chiude senza recupero.

Prossima amichevole sabato 3 agosto alle 18 al Castellani contro la Sampdoria.