Colombo-Esposito, l’Empoli si fa corsaro con il Cagliari dell’ex Nicola

Cagliari – Empoli 0-2CAGLIARI (3-5-2)

Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou (46’ Pavoletti), Deiola, Marin (71’ Gaetano), Augello (60’ Azzi); Luvumbo (60’ Viola), Piccoli (75’ Lapadula). A disposizione: Ciocci, Sherri; Adopo, Jankto, Wieteska, Palomino, Obert, Mutandwa, Felici. Allenatore: Nicola.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (90’ De Sciglio), Grassi (73’ Cacace), Anjorin (58’ Haas), Pezzella; Henderson, Esposito (90’ Pellegri), Colombo (73’ Solbakken). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sambia, Ekong, Tosto, Marianucci, Konatè. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Sozza di Seregno (Giallatini-Colarossi)

MARCATORI: 33’ Colombo, 49’ Esposito

NOTE: Ammoniti Colombo, Gyasi, Pavoletti

CAGLIARI – Empoli corsaro nella tana dell’ex Nicola. Una vittoria che vale il terzo posto in classifica, in attesa del completamento del turno, per gli azzurri di D’Aversa, ancora imbattuti dopo cinque giornate di campionato.

C’è solo l’Empoli in campo nella prima parte della prima frazione. I frequenti tentativi dalle parti di Scuffet trovano successo con Colombo imbeccato da Anjorin: è 1-0.

Lo svantaggio scuote il Cagliari che ci prova in due occasioni con Deiola e con Luvumbo: ma in entrambe le occasioni è il portiere Vasquez a dire no.

Doccia fredda per i sardi a inizio ripresa con la rete di Esposito che su ribattuta di Scuffet fa 2-0. La reazione a quel punto è davvero flebile e l’Empoli può portare agevolmente al traguardo la sfida.