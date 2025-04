Empoli, a Bologna in Coppa una sgambata per le seconde linee

Getting your Trinity Audio player ready...

Bologna – Empoli 2-1BOLOGNA (4-2-3-1)

: Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumi (46’ Erlic), Lykogiannis; Moro, Freuler (82’ El Azzouzi); Orsolini (46’ Dominguez), Fabbian (72’ Pobega), Cambiaghi (72’ Pedrola); Dallinga. A disposizione: Skorupski, Bagnolini; Miranda, Calabria, Ferguson, Aebischer, Odgaard, Ndoye, Castro. Allenatore: Italiano

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; De Sciglio, Marianucci (46’ Goglichidze), Tosto; Ebuehi (61’ Gyasi), Sambia, Bacci (61’ Henderson), Kovalenko (81’ Campaniello), Cacace; Solbakken (46’ Colombo); Konate. A disposizione: Silvestri, Brancolini; Di Leva, Baralla, Asmussen, Moray. All. D’Aversa.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (Bindoni-Tegoni; Ghersini; Di Paolo/Paterna)

RETI: 7’ Fabbian, 33’ Kovalenko, 87’ Dallinga

NOTE: Ammoniti De Sciglio, Marianucci, Orsolini, Sambia

BOLOGNA – È il Bologna a raggiungere in finale il Milan per la Coppa Italia 2025.

Poco più che una formalità dopo lo 0-3 dell’andata per i felsinei, e la gara si trasforma in poco più che una sgambata per testate molte seconde linea in vista del rush finale del campionato.

Partita comunque divertente, che si apre con il vantaggio locale con Fabbian e il pari di Kovalenko, centrocampista che ha trovato davvero pochi spazi con D’Aversa in stagione. Entrambe le squadre cercano il colpo grosso: lo trova Dallinga a tre minuti dalla fine.

Per l’Empoli la sfida che conta è quella di domenica, il derby al Franchi contro la Fiorentina.