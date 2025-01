Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Lecce, D’Aversa: “Determinati a vincere davanti ai nostri tifosi”

Empoli-Lecce sabato 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Castellani di Empoli.

Prima partita del girone di ritorno di serie A per Empoli di Roberto D’Aversa, a quota 20 punti in classifica, e Lecce di Marco Giampaolo, 17 punti.

Partita diretta da Daniele Chiffi di Padova. Davide Imperiale di Genova e Fabiano Preti di Mantova gli assistenti; Giuseppe Collu di Cagliari il IV ufficiale; Valerio Marini di Roma 1 il Var e Simone Sozza di Seregno l’Avar.

Figc e presidente Gabriele Gravina hanno disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutte le competizioni in memoria di Fabio Cudicini.

Dopo la non convocazione per la partita di Venezia, finita in parità, torna tra i convocati Iacopo Fazzini. D’Aversa: Per quanto riguarda Jacopo sono dinamiche di mercato che fanno parte del calcio di oggi. Il ragazzo si è allenato con noi e quindi è tra i convocati. Fazzini è un giocatore importante che non ho potuto sfruttare nello scontro diretto con il Venezia. Sul minutaggio valuteremo. Ho parlato con lui e lo vedo tranquillo”.

Marco Giampaolo: “Sarà una gara difficile. Nei prossimi venti giorni abbiamo scontri diretti e l’Inter in casa, un vero e proprio tour de force, ecco perché ai ragazzi chiedo qualcosa in più rispetto al massimo che possiamo dare, soprattutto in questo momento”.

Poi il tecnico del Lecce: “L’infortunio di Gallo non ci voleva. Tutte le settimane ci troviamo a fare adattamenti, e questa è una cosa antipatica. Ma non dobbiamo piangerci addosso, è necessario essere competitivi. Il sostituto naturale è Dorgu, al momento non è possibile fare altro; altre soluzioni sono possibili, ma si cambierebbe troppo e sono soluzioni da prendere eventualmente a gara in corso. Meno gente sposto, meglio è”

Roberto D’Aversa: “Per il nostro obiettivo, il pensiero deve essere rivolto tutto alla gara con il Lecce. Da quando ha cambiato l’allenatore ha migliorato tanti aspetti. Sicuramente non affrontiamo la stessa squadra del girone di andata, anche se non è molto lontana. Partita delicata, è uno scontro diretto. Abbiamo la volontà e la determinazione per cercare di portare a casa un risultato favorevole davanti ai nostri tifosi. Dovremo mettere tutte le nostre energie in una partita difficile, cercheremo di conquistare tre punti importanti in uno scontro diretto”.

Poi il tecnico azzurro: “Dobbiamo avere chiara la nostra situazione attuale. Siamo andati a Venezia con 19 giocatori di cui tre Primavera, a livello numerico siamo in emergenza per gli infortuni da quasi tutta l’andata. Ad oggi i ragazzi stanno facendo il massimo, ovviamente si lavora per migliorare ma dobbiamo considerare tutte queste situazioni. Ribadisco, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario dal primo giorno del ritiro e mi auguro nel girone di ritorno di avere gli stessi numeri dell’andata”.

Nei giorni scorsi l’Empoli ha comunicato la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Ekong.

“A Emmanuel, in azzurro dal 2018 e vincitore dello scudetto Primavera del 2021, va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

Empoli che festeggia con il fiocco rosa la nascita di Bianca Pellegri, figlia del calciatore azzurro Pietro Pellegri.

“A Pietro, alla mamma Carolina e a tutta la famiglia vanno le migliori felicitazioni da parte del presidente Fabrizio Corsi, della vice presidente e ad Rebecca Corsi, dei dirigenti, del mister, della squadra, dello staff e di tutta la società azzurra”.