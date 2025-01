Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Venezia-Empoli, Fazzini non convocato. D’Aversa: “Ho bisogno di calciatori convinti”

Venezia-Empoli è la sfida che sabato 4 gennaio alle ore 15 apre allo stadio Penzo la 19esima giornata del campionato di serie A. Ed apre il 2025 della massima divisione.

Partita diretta da Juan Luca Sacchi di Macerata. Luigi Rossi di Rovigo e Marco Ricci di Firenze gli assistenti. Daniele Perenzoni di Rovereto il IV ufficiale. Marco Serra di Torino il Var e Paolo Mazzoleni di Bergamo l’Avar.

La Figc ha disposto un minuto di silenzio prima delle gare in programma nel fine settimana, compresi anticipi e posticipi, in ricordo di Aldo Agroppi, scomparso nella sua Piombino all’età di 80 anni.

Minuto di silenzio non osservato nella gare di Supercoppa italiana a Riyad. La decisione, comunicata inizialmente da Figc, è stata rivista in accordo con la Lega Serie A.

Scontro diretto in chiave salvezza tra Venezia di Eusebio Di Francesco, in classifica a quota 13 punti, ed Empoli di Roberto D’Aversa, a quota 19 punti.

D’Aversa non ha convocato il gioiellino Jacopo Fazzini.

La motivazione del tecnico: “Jacopo non è convocato perché durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita a Venezia. Per questo si è deciso con la società di non convocarlo anche per sua stessa volontà. Per quanto mi riguarda ho bisogno di calciatori che siano convinti per ottenere un risultato positivo a Venezia. Chiaro che questa decisione comporta una difficoltà numerica ma nel girone di andata abbiamo dimostrato di poter sopperire”.

Di Francesco: “Tutte le partite sono importanti, ma è inevitabile che gli scontri diretti abbiano una grande importanza ai fini della classifica. D’Aversa ha fatto un ottimo lavoro, la sua squadra è pericolosissima fuori casa, in ripartenza sono bravissimi, stanno facendo un buon campionato, mettendo in mostra molti giovani come ha sempre fatto questo club. Loro giocano un po’ come noi come caratteristiche dei giocatori. Da Fazzini ad Henderson e Cacace, usano giocatori offensivi, interessanti. E’ una squadra che sta facendo bene, anche se ha fatto meno punti ultimamente”.

D’Aversa: “Dobbiamo ragionare sul fatto che la gara è importante per noi quanto lo è per il Venezia: è uno scontro diretto. Per noi conta tenerli ancora più distanti e magari allontanarsi ulteriormente da quella zona pericolante che fino ad oggi non abbiamo mai occupato. Dobbiamo continuare a lavorare sui nostri principi, senza cambiare il nostro modo di andare in campo ma solo in maniera più determinata e meno leziosa. Mi riferisco soprattutto alle ultime prestazioni. Vogliamo ripartire con un risultato positivo, dovremo andare in campo con la massima determinazione. Abbiamo una grande opportunità: abbiamo 19 punti, possiamo chiudere il girone di andata a 20 come a 22. Ad inizio del campionato era impensabile, sarebbe uno stravolgere il pronostico. A Venezia sarà una bolgia, dovremo avere la stessa loro fame”.

Poi il tecnico azzurro: “Serve sempre equilibrio. Veniamo da tre sconfitte consecutive in gare che potevano sicuramente avere esito diverso per quello che si è fatto in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi, come facciamo ogni settimana, per far sì che tali prestazioni combacino con un risultato positivo. Queste tre sconfitte ci fanno affrontare la partita in maniera ancora più determinata e con la volontà di conquistare un risultato positivo. Abbiamo l’occasione di chiudere il girone di andata in bellezza. E questo dipende da noi. Non badiamo troppo all’estetica ma cerchiamo di essere più efficaci. Cambio volentieri i complimenti della prestazione con un risultato. Pur essendo una squadra giovane dobbiamo maturare il più rapidamente possibile. Per raggiungere il nostro obiettivo c’è bisogno di prendere i punti anche in maniera sporca e non sempre meritata. Non c’è una partita in cui siamo stati fortunati o in cui abbiamo ottenuto di più di quello che meritavamo, spesso è stato il contrario”.