Empoli-Napoli: sfida tra i grandi amici D’Aversa e Conte.

Empoli-Napoli allo stadio Castellani domenica 20 ottobre alle ore 12.30.

Partita valida per l’ottava giornata di serie A diretta da Rosario Abisso di Palermo. Vito Mastrodonato di Molfetta e Mattia Scarpa di Reggio Emilia gli assistenti. Simone Sozza di Seregno il quarto ufficiale. Daniele Paterna di Teramo il Var e Maurizio Mariani di Aprilia l’Avar.

Empoli-Napoli sfida tra i grandi amici Roberto D’Aversa e Antonio Conte.

Empoli vera sorpresa di questo inizio di campionato di serie A, una sola sconfitta, con la Lazio a Roma prima della pausa Nazionale. Azzurri di D’Aversa con 10 punti in classifica.

Napoli di Antonio Conte a quota 16 punti in classifica, la vittoria al ‘Maradona’ con il Como prima della pausa.

Empoli bestia nera del Napoli. Gli azzurri toscani vantano con il Napoli cinque successi nelle ultime sette gare, di cui due vittorie nella scorsa stagione.

Antonio Conte: “L’Empoli sta mettendo in difficoltà tutti quanti. Stiamo parlando di una squadra che ha subito la prima sconfitta prima della sosta e negli ultimi minuti contro la Lazio. E’ una squadra organizzata e ci sono calciatori interessanti, sappiamo che il presidente Corsi è una persona lungimirante e ha creato un qualcosa di sostenibile che crea sempre difficoltà agli avversari. Per noi storicamente Empoli è stato sempre un calcio difficile, la storia va rispettata, ma bisogna essere pronti a scriverne altra e magari differente. Sarà una partita difficile, per la forza dell’avversario e per l’allenatore bravo, che è anche un mio amico. Oltre a essere un grande professionista è una persona per bene, sono contento che Roberto si stia togliendo delle soddisfazioni”.

Salvatore Sullo, secondo di D’Aversa, presenta il match al Castellani in conferenza stampa: “Il Napoli capolista in questo momento è la migliore squadra del campionato. Affrontiamo la migliore squadra del campionato. Squadra con grandi giocatori e molto organizzata. Ringraziamo Conte per le belle parole. Ma abbiamo un obiettivo troppo importante per fermarci ai complimenti. Quando si affrontano squadre come il Napoli occorre dare il proprio meglio. Più ci si avvicina al proprio massimo, più si può fare una buona prestazione. L’allenatore del Napoli è un tecnico che ha vinto anche con atteggiamenti grande determinazione e grande sofferenza. E li trasmette ai suoi giocatori”