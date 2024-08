Sliding doors all’Empoli: parte Walukiewicz, ecco De Sciglio, Pellegri e Sazonov

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Arrivi e partenze in casa Empoli in un’ultima giornata di mercato intensa per gli azzurri di D’Aversa.

Fra i giocatori che vestiranno la maglia della formazione di serie A empolese ci sarà anche il difensore classe 1992 Mattia De Sciglio, che arriva dalla Juventus in prestito. Cresciuto nel Milan, in cui ha giocato 133 gare in totale, è passato alla Juve dove ha vinto 3 scudetti, due Coppe Italia e una supercoppa italiana. La sua esperienza in bianconero è stata inframezzata da una stagione al Lione. Ha giocato in nazionale maggiore (40 presenze totali) e in under 21.

Per l’attacco, dal Torino, c’è in prestico con diritto di riscatto il 2001 Pietro Pellegri. Cresciuto nel Genoa ha esordito in serie A a 15 anni. È passato al Monaco in Ligue 1 quindi al Milan e al Torino. Con i granata è sceso in campo 42 volte. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili ed ha esordito a novembre 2020 in nazionale maggiore. Sempre dal Torino arriva in prestito con diritto di riscatto il difensore georgiano classe 2002 Saba Sazonov.

L’operazione rientra nella cessione al Torino a titolo definitivo di Sebastian Walukiewicz. Altre cessioni quelle di Niccolò Chiorra e Gabriele Guarino alla Carrarese e di Francesco Donati alla Ternana.