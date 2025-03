Allerta in Toscana, crolla un muro a Calenzano: travolto furgone in transito. Due feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

CALENZANO – Allerta in Toscana, dove è in vigore il codice rosso per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Arezzo e Livorno : crollato un muro di contenimento a Calenzano, provincia di Firenze. Il crollo ha travolto un furgone in transito. Ci sono due feriti. Non sono in pericolo di vita.

Frana nella zona di Badia Prataglia, nell’alto Casentino, in provincia di Arezzo, a causa delle piogge che hanno interessato il territorio nella strada comunale che dalla provinciale 63 Val di Corezzo conduce al nucleo La Casina. Il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, che si trova sul posto, con un’ordinanza ha chiuso al traffico veicolare la strada comunale. Soccorsa una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini. Sul posto i vigili del fuoco e personale del Centro intercomunale Intercomunale del Casentino. Sono in corso ulteriori verifiche.

Sindaco Giuseppe Carovani: “Stanotte alle 2 è crollato il muro di contenimento del terreno su via Arrighetto da Settimello, davanti al Circolo Arci La Vedetta.

In quel momento transitava un furgone che è stato semisepolto dalla frana. Fortunatamente conducente e passeggero sono riusciti ad uscire dal veicolo, riportando ferite leggere.

Questa volta è andata bene: le conseguenze però potevano essere ben peggiori.

Ai feriti va l’augurio di pronta guarigione dell’amministrazione. A questo punto dovrà essere sottoposto a verifica tutto il tratto, anche quello rimasto in piedi.

Si renderà necessario in questa fase interdire l’accesso alle auto da Piazza Berlinguer a Via Arrighetto da Settimello e pertanto in mattinata sarà emessa ordinanza per invertire il senso di marcia in via della Chiesa in direzione Piazza Primo Maggio”.