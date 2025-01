Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Certaldo ricorda Maati, la mamma: “Tutte le notti sogno mio figlio accoltellato nell’indifferenza dell’umanità”

Certaldo ricorda Maati, il ragazzo di 17 anni assassinato a Campi Bisenzio. Maati trovato morto in strada la mattina del 29 dicembre.

Centinaia di persone insieme alla famiglia di Maati, con il sindaco Giovanni Campatelli anche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

In piazza Boccaccio a Certaldo, provincia di Firenze, davanti alla chiesa e al municipio la cerimonia in memoria di Maati, organizzata dai suoi familiari.

Cartelli con la scritta ‘Giustizia per Maati’.

Silvia Baragatti, mamma di Maati: “Tutte le notti mi sveglio e penso a Maati che solo, circondato, aggredito dal branco, che implora di essere lasciato stare e che viene accoltellato nell’indifferenza dell’umanità intera”.

Il padre di Maati: “Non sono in grado di dire niente se non di pregare per Maati”.

Eugenio Giani: “Abbiamo bisogno anzitutto di giustizia per Maati. Non è possibile vedere un ragazzo di 17 anni che andava a divertirsi per passare un fines ettimana sereno, che debba essere per qualsiasi motivo al mondo accerchiato, ferito con coltelli”.

Sindaco Giovanni Campatelli: “L’educazione è un principio che è considerato vecchio, superato, ma in realtà è proprio questo che è venuto a mancare, l’educazione civica. Questo ha portato alla situazione che è degenerata con la morte di Maaati. Noi abbiamo contribuito a che cadessero principi e valori e non li abbiamo sostituiti con altri, con nient’altro che con la mancanza di rispetto per gli altri. Il lutto cittadino l’ho disposto proprio con questa motivazione, perché tutti noi ripensiamo a questo e cerchiamo di recuperare principi e valori affinché si possa tornare a un vivere civile che mi sembra che con l’omicidio di Maati si sia perso”.

Al termine della cerimonia sono state recitate preghiere musulmane e cattoliche e poi è stata officiata la Santa Messa, nella chiesa di San Tommaso Apostolo, in memoria di Maati.

Gli amici di Maati e della famiglia hanno fatto volare in cielo 17 pallonicini bianchi e 17 lanterne luminose, uno per ciascun anno di Maati.